«Лукашенко словно подает сигнал о помощи, выбалтывая планы Путина» 8 15.04.2024, 10:56

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Правитель понимает, что ему осталось недолго.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о том, чем была примечательна недавняя поездка Александра Лукашенко в Гродненскую область.

— Мероприятие в Гродно было само по себе очень странным, — говорит Сергей Чалый в эфире шоу Ночь с Чалым. – Это даже не торжественное мероприятие, посвященное открытию больницы, и не мероприятие, посвященное заложению камня в основание этой больницы. Это заложение капсулы с посланием потомкам в камень, заложенный в основание будущей больницы, пишет «Салiдарнасць».

Смысл этого послания не важен, он банален. Как они написали — «мы живем мирной и счастливой жизнью, но наше сердце болит». Хочется сказать еще: лапы ломит, хвост отваливается.

На самом деле гораздо важнее, зачем это послание вообще понадобилось. Лукашенко мотивирует это истинными намерениями, которые должны увидеть будущие поколения.

То есть он надеется, что оценивать будут не его действия, а мотивы. И что на нынешних надеется уже невозможно, поэтому может быть когда-то потомки поймут и простят.

И нет ничего необычного: Лукашенко, как и все диктаторы, хотел бы, чтобы его судил не обычный суд, а суд истории, суд вечности. Но в данном случае смешно, что наступление «вечности» для Лукашенко оказывается подозрительно быстрым.

Он сам говорит, что посланием потомкам является не только заложенный текст, но и сама больница, которая будет построена. Ему сказали, что больницу планируют построить за 50 месяцев, на что Лукашенко ответил, что это долго и дал срок в два года. То есть как у древних людей: все, что за числом семь — обозначало много, так для Лукашенко четыре года и все, что за ними — вечность.

Чалый также отмечает, что правитель Беларуси всегда хотел войти в историю человеком, при котором бы наша страна не оказалась втянутой в войну.

— Но выяснилось, что его меньше беспокоит реальный международно-правовой статус соагрессора в идущей войне, чем война с НАТО, которая, по его словам, обязательно не произойдет.

Чалый процитировал Лукашенко, когда тот обращался к полякам, литовцам и латышам, объясняя, что они «не собираются нападать на этом участке» (сам правитель тогда пребывал в Ошмянском районе).

— То есть Лукашенко сказал, чтобы все знали, что именно сейчас, именно на них, именно здесь и именно с Путиным наступать не будем. Более того, он даже объяснил, как именно он не будет нападать, на какие именно провокации на границе они реагировать не будут.

То есть он описал, как война будет происходить и как она не должна начаться. Он даже нарисовал сценарий, как именно не будут вести себя войска НАТО, если он на них не нападет после провокации, которая не случится.

Это было бы абсолютной глупостью, если только не предположить, что Лукашенко на самом деле показательно и простодушно проговаривает планы Путина, которого он специально упомянул.

Тут и инцидент провокации на границе, и реакция союзников. Зачем он это делает? Выбалтывая планы Путина, он же на самом деле подает сигнал о помощи: спасите меня, а заодно и себя от этого безумца. Как выяснилось, никаких иллюзий от исхода этой войны он уже не питает.