Почему у Путина обвинили Казахстан в затоплении Петр Олещук

15.04.2024, 11:24

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Петр Олещук

Становится все интереснее.

Поступила новая информация. «Представитель Путина на Урале» нашел виновного в том, почему их там теперь затапливает.

Оказывается, это Казахстан. Они «не согласовали» сброс воды. О том, руководствовались ли при этом казахи «нацистскими соображениями» — они молчат. Но скоро, видимо, найдут какие-то «следы».

В случае же Украины — «нашли»? Доказали по итогам недельных пыток непонятных подозреваемых, что те «ехали в Киев, дабы получить там миллион рублей», что, по мнению российских спецслужб, безусловно «доказывает» вовлеченность в теракты Украины.

Так уж оказывается, что их «большая и прекрасная страна» окружена везде какими-то недоброжелателями, которые их почему-то не любят. Финны с эстонцами и латвийцами закрывают границы. Армяне — прекращают союзнические отношения. В Молдове что-то «нехорошее» замышляют. Об Украине уже и говорить нечего. А теперь еще и Казахстан — слил воду. И прекрасные сверхпрочные дамбы, построенные российским гением, не выдержали. Два только у них нормальных соседа — Китай и КНДР. Вопросов не задают лишних.

А с казахами становится все интереснее. Недавно агрессивный депутат Думы, фамилия которого не заслуживает какого-то упоминания, начал угрожать Казахстану «денацификацией». Почему они решили нападать на государство, через которое идет один из важных пакетов «параллельного импорта» — отдельная тема. Это напоминание всем, кто думает «выгодно заработать» на торговле с этими прекрасными людьми.

Но факт остается фактом. Все чаще от официальных российских представителей звучат угрозы и обвинения в адрес Казахстана. Честно говоря, не очень верю в их реализацию. Это зона влияния Китая, и поэтому лезть туда россиянам крайне неразумно.

Но постоянные претензии, угрозы и недовольство всеми соседями все равно показательны. Всегда эти соседи мешают «великой и прекрасной державе» жить. Самим своим существованием.

Ну и еще. На Западе популярно мнение, что стоит что-то россиянам «отдать» и те сразу остановятся. Они же просто хотят «защититься от НАТО/сохранить зону влияния/защитить русскоязычных». Это все «Украина виновата», потому что однажды на них не так посмотрела. А все остальные соседи в чем виноваты? Почему они постоянно нападают на ВСЕХ соседей. Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, Грузия… И это соседи, на которых они нападали всего за столетие. Везде была какая-то страшная угроза для них? Коварный финский империализм хотел захватить Россию?

Может быть, пора уже признать очевидное? Они — просто агрессивные имперские воры, которые хотят захватить все, а потому постоянно высказывают ко всем претензии.

Петр Олещук, «Фейсбук»