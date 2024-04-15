Переломная точка в истории Израиля Аншель Пфеффер

15.04.2024, 11:43

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Каковы последствия иранской воздушной атаки?

Можно рассматривать их как феноменальный успех израильской стратегии. Почти четыре десятилетия Израиль вкладывался в развитие систем противоракетной обороны. И они защитили страну, сбив 99% дронов и ракет, запущенных Ираном и его сателлитами.

Грозный иранский арсенал был ослаблен не только израильскими технологиями, но и альянсом западных держав — США, Великобритании и Франции, работающих вместе с Израилем и дружественными арабскими странами. Они преодолели разногласия в борьбе с общим врагом. Иран был унижен, а израильское сдерживание восстановлено.

С другой стороны, Иран больше не сдерживается от нанесения прямого удара по Израилю. Ни одно государство не атаковало Израиль напрямую на протяжении 33 лет — с тех пор как режим Саддама Хусейна обстреливал страну «Скадами» во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Теперь это табу нарушено. Израиль рассчитывал, что и после атаки на иранское посольство в Дамаске 1 апреля Тегеран не изменит своему обыкновению – действовать не напрямую, а через прокси-силы.

Очевидно, это была еще одна ошибка израильской разведки.

Израилю, который гордится своей способностью защитить себя, понадобилась помощь США и других стран. Несмотря на успешные перехваты, несколько иранских ракет все же прорвались, включая ту, которая задела авиабазу Неватим в Негеве. И хотя серьезного ущерба нанесено не было, Израиль по-прежнему вязнет в войне в Газе, заложники умирают в плену, а поселения на северной границе продолжают подвергаться обстрелу со стороны «Хезболлы». Сдерживание Израиля еще никогда не приносило столь малых результатов.

Тем не менее, провал беспрецедентной иранской атаки — это точка перелома. Вместе с западными державами и своими арабскими соседями Израиль доказал, что скоординированный ответ с использованием сети радаров, различных типов ракет-перехватчиков и истребителей может защитить страну от комбинированной атаки баллистических и крылатых ракет, а также от огромного роя дронов-камикадзе.

Это важная веха в историческом развитии военных технологий, имеющая глобальные последствия. Подобная многоуровневая оборона может защитить и другие страны – например, Украину и Тайвань.

Еще один принципиальный момент – координация между Израилем и его соседями, которой достигли США на региональном уровне. По понятным причинам израильские лидеры сейчас делают акцент на возможностях своих собственных систем обороны. США сосредоточены на том, как они работали, чтобы защитить Израиль. Но на самом деле важны были и тот, и другой элемент.

Полные подробности того, как режимы суннитских арабских стран помогали защищать Израиль, без сомнения, спасая жизни израильтян от иранских ракет и беспилотников, возможно, останутся тайной еще на какое-то время. Но это исторический сдвиг. Неважно, кому приписывать основную заслугу: Ицхаку Рабину и Биллу Клинтону, подписавшим мирное соглашение с Иорданией в 1994 году, или же Биньямину Нетаньяху и Дональду Трампу, подписавшим договоры Авраама. Результат один и тот же. «Ночь иранских ракет» стала важной исторической вехой.

Бени Ганц, главный «ответственный взрослый» в военном кабинете на сегодня, заслуживает отдельной похвалы. Именно он проталкивал ближневосточный оборонный альянс сил ПВО. Ночь иранской атаки доказала правильность этой концепции.

Существует конфликт между Израилем и Ираном, и конфликт между Израилем и Палестиной, но арабские страны – или, по крайней мере, их лидеры – работают вместе с Израилем.

Сотрудничество арабских стран в противостоянии иранской атаке доказывает, что в регионе по-прежнему существует тенденция к созданию арабо-американо-израильского альянса против Ирана и его прокси-сил.

Для Израиля это возможность развить зарождающееся партнерство и укрепить собственные силы сдерживания. Незначительный результат иранской атаки может стать стратегическим ударом для режима в Тегеране, если этот альянс будет укрепляться.

Теперь Израилю предстоит выверить свой неизбежный ответ и координировать его с администрацией Байдена, чтобы избежать регионального конфликта и минимизировать последствия для тех соседей, которые сейчас являются нашими фактическими союзниками.

Чтобы постепенно позволить им более открыто сотрудничать с Израилем в будущем и выдерживать критику внутри своих стран за отсутствие «солидарности» с палестинцами, стратегия Израиля должна заключаться в быстром прекращении войны в Газе как части более широкого соглашения об освобождении заложников и выполнении резолюции ООН 1701 на севере, оттесняющей «Хизбаллу» от израильско-ливанской границы.

Но в условиях крайне правой правящей коалиции Нетаниягу с павловскими рефлексами его министров, требующих «немедленно» вторгнуться в Раифах (Бецалель Смотрич) и нанести «сокрушительный» удар по Ирану (Итамар Бен-Гвир), есть все шансы, что Израиль упустит эту возможность.

Не воспользоваться поддержкой, которую Израиль только что получил от своих соседей, означает просто потерять исторический шанс выступить против Ирана гораздо более эффективным фронтом. Если так, Иран сможет выиграть этот стратегический этап борьбы.

Аншель Пфеффер, «Детали»