Китай почувствовал себя российской метрополией 4 Анатолий Несмиян

15.04.2024, 12:00

5,954

Анатолий Несмиян

Уже раздает руководящие указания.

На днях китайский консул в Иркутске порекомендовал модернизировать международный аэропорт в этом городе. Причем сделал это публично во время какой-то встречи с журналистами.

По существу сказано было вполне разумно - аэропорты и вокзалы - это лицо страны. Тот самый случай, когда приезжающие сюда встречают нас по одёжке.

Однако есть некоторый контекст. Одно дело, когда подобные предложения звучат непублично, в ходе сугубо деловых переговоров, где нет смысла прибегать к иносказаниям и политесам. Другое дело - когда иностранец публично начинает поучать северных варваров, как и что им делать в своей стране.

Китай уже настолько стал ощущать себя российской метрополией, а, соответственно, Россию - своей подмандатной территорией, что какой-то консул раздает руководящие указания, нисколько не сомневаясь в своем праве на это.

При этом, повторюсь - к самой проблеме это не относится. Обустраивать страну, делать ее комфортной и красивой - это обязанность живущих в ней по умолчанию. Есть понятное оправдание - не до комфорта, когда надо брать Вашингтон, Варшаву, Париж и Часов Яр. Вот возьмем - тогда и будем обустраивать. А пока не взяли - живем, как получается.

Анатолий Несмиян, Telegram