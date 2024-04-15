В хорошем месте под Минском продается уютная дача 2 15.04.2024, 12:46

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Рядом находится несколько водоемов и лес для прогулок.

Эта новая, симпатичная и полностью благоустроенная дача расположена недалеко от Минска. Рядом с ней находится несколько водоемов и лес для прогулок. В самом доме будущие жильцы найдут все необходимое для комфортного отдыха. Интересно, что стоит дом меньше однокомнатной квартиры в столице, пишет realt.by.

Дачный домик расположен в садовом товариществе «Рябиновка» в Минском районе. Это — живописное Мядельское направление, 23 километра от МКАД. К садовому товариществу ведет новая скоростная трасса. Помимо автомобиля, сюда можно добраться на общественном транспорте: автобусе или маршрутке.

Сборно-щитовой дом с террасой был возведен в 2023-м году. Дача утеплена, обшита деревом, тут установлены стеклопакеты − французские окна.

Общая площадь дома составляет 51 квадратный метр. Планировка состоит из кухни-гостиной и отдельной спальни.

Дача полностью готова для беззаботного времяпрепровождения за городом. Тут есть электрическая плита, кухонный гарнитур, вытяжка и холодильник. В гостиной и спальне также есть необходимая мебель.

Что касается удобств, то на даче есть вода (скважина 103 метра), канализация (переливная с биологической очисткой) и электричество. Ванная комната полностью обустроена — тут есть душевая кабина и бойлер.

Согреться или добавить прохлады в доме можно с помощью кондиционера. Он управляется дистанционно. Также на даче установлены керамические энергосберегающие обогреватели с электронными терморегуляторами.

К дому примыкает просторная веранда площадью 15 квадратных метров.

Дача стоит на участке в 9,3 сотки. Участок, огороженный забором, находится в частной собственности. Судя по фото, на территории есть газон.

В объявлении отмечается, что садовое товарищество «Рябинка» − перспективное место с современной коттеджной застройкой. Все проезды тут освещены фонарями, дороги зимой чистятся.

Недалеко от СТ находится водоем Селюты и река Чернявка − прекрасное место для отдыха и рыбной ловли. Также в шаговой доступности — лес.

Стоимость дачи — 39,8 тысячи долларов.