В России семейная пара уговорила знакомого пойти на войну, а затем получила его «гробовые» 3 15.04.2024, 13:59

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Коллаж: СтопКар

Какую схему они придумали.

В России семейная пара уговорила знакомого пойти на войну — а когда он погиб, получила восемь миллионов российских рублей с помощью его фиктивной жены, пишет «Медуза».

Как сообщила региональная прокуратура, в июне 2023 года пара предложила 46-летнему знакомому, который был у них разнорабочим, добровольно заключить контракт с Минобороны РФ и поехать на войну. Тогда же, «достоверно зная об отсутствии у мужчины родственников», они убедили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной для получения выплат в случае ранения или смерти.

В октябре 2023 года мужчина погиб, после чего фигуранты открыли банковский счет на имя его фиктивной жены и привязали интернет-банк к своему номеру телефона. После перечисления денег (более восьми миллионов российских рублей) вдова сняла их в банкомате и отдала организаторам схемы.

Мужчину, предположительно организовавшего преступную схему, суд отправил в СИЗО по делу о мошенничестве, его жене назначили домашний арест. Есть ли процессуальный статус в деле у фиктивной супруги погибшего, не уточняется.