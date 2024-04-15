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Звезда Голливуда Шон Пенн рассказал, что сделал бы с Путиным при личной встрече

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  • 15.04.2024, 14:36
  • 3,456
Звезда Голливуда Шон Пенн рассказал, что сделал бы с Путиным при личной встрече
Шон Пенн

Известный актер поддержал Украину.

Легендарный американский актер, кинорежиссер и продюсер Шон Джастин Пенн (Sean Justin Penn), обладатель «Оскара» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк», в очередной раз выразил поддержку украинцам, борющимся с агрессией Кремля, а также заявил, что при встрече с российским президентом-узурпатором Владимиром Путиным ударил бы его, информирует BILD.

Стоит отметить, что в минувшие выходные на немецком ТВ прошла премьера документальной киноленты Шона Пенна о войне в Украине. 

Примечательно, что в данном фильме рассказывается, как в 2001 году на кинофестивале в Москве сам Пенн и еще один известный актер Джек Николсон лично встречались с Путиным. Тогда еще российский новоиспеченный президент не проявлял диктаторских замашек в такой степени, поэтому та встреча прошла в достаточно теплой атмосфера. Но вот сейчас отношение Пенна к Путину поменялось на диаметрально противоположное, поскольку он увидел, что творит бывший «чекист», дорвавшийся до власти.

На вопрос, что бы актер сделал сейчас при встрече с президентом РФ, Шонн Пенн однозначно ответил: «Ударил!»

Также он раскритиковал политику США по отношению к российской агрессии, упрекнув свои власти в том, что тем не хватает силы воли.

«К сожалению, я вижу, что моему правительству сегодня не хватает воли, лидерства и жертвенности, которые были у президента Рузвельта во Второй мировой войне», - отметил он.

Пенн также добавил, что верит в стойкость украинцев, которые борются за свою землю.

«Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне, независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проиграем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов», — резюмировал он. 

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