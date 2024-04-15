Бунт против Путина: в СНБО Украины назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ 15.04.2024, 15:22

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Российская элита однажды может повернуться против диктатора.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко прокомментировал вероятность переворота в России.

Российская элита однажды может повернуться против диктатора Владимира Путина, заявил он в интервью изданию The Economist.

«В руководстве еще немало рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена пребывания с Путиным выше, чем уход от него», - говорит секретарь СНБО.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что для Украины первоочередным является получение реальных гарантий безопасности.

Как уточняется в материале The Economist, Литвиненко был в Москве курсантом-криптологом в элитной академии КГБ. А будучи главой Службы внешней разведки Украины в течение двух лет войны, он занимался подрывом и получением информации от своих бывших коллег. В конце марта он занял одну из самых важных должностей в стране.