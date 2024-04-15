«Модели работают за еду и обнимашки» 15.04.2024, 16:39

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Белоруска ушла из найма и построила бизнес на одежде для животных.

Пару лет назад 35-летняя Елена Ефимова решила переквалифицироваться из модельера женской одежды в… собачьего портного. О себе говорит коротко: шью, чтобы кормить 39 лап, – у Лены пять котов и пять собак (у одного «собакена» нет лапки).

Журналисты портала tochka.by узнали у белоруски, как работает ее собачье ателье Freak Dog, получается ли зарабатывать на таком бизнесе и сколько стоит стильная одежда для животных.

Ателье для хвостатых

Лена по образованию модельер-конструктор женской одежды. И, как многие студенты после учебы, с трудом искала какую-то работу по специальности: либо нужен большой опыт, либо мизерная оплата. Поэтому свой творческий путь начинала с мастерской по ремонту одежды. Потом случайно оказалась в торговле. Десять лет в найме – хотелось больше творчества.

«Я понимала, что это не моя стезя, что мне не нравится, что я хочу что-то создавать своими руками и быть полезной. А еще к тому моменту я уже много лет была в волонтерской сфере – помогала животным. Так постепенно все и привело меня к своему ателье для собачек», – говорит Елена.

Как-то раз одну из ее собак пришлось полностью подстричь. В Минске, как оказалось, не так-то просто найти подходящий костюм для пород покрупнее.

«В итоге заказала что-то в Китае – все тонкое, промокает, не подходит. Психанула и на основе той конструкции решила сама пошить теплую жилетку. Так появился первый костюмчик», – вспоминает модельер.

Модели работают за еду и обнимашки

Собаки Лены стали ее первыми клиентами – все испробовала на них. А собачники, шутит она, это такая маленькая секта: кто-то заметил красивый костюм, стал интересоваться, где найти такой же, – и пошли заказы.

«Потом я решила, что «человеческих» знаний по конструированию одежды у меня недостаточно – пошла на курсы для собачьих модельеров. Потом еще на одни. Параллельно работала в найме. Постепенно стали появляться свои клиенты. Мои собаки – мои же модели. Выкладывала фото в соцсети – людям понравилось», – говорит Лена.

После окончания вторых курсов Елена решила: пора уходить из найма и развивать собственное дело. Пошли более сложные изделия, новые модели и даже праздничная одежда. Был как-то заказ – смокинг для собачки. Невеста брала на торжество своего питомца и хотела, чтобы он выглядел презентабельно.

Творчество, а не бизнес

Лене сложно сказать, сколько она вложила свой бизнес. Человек она творческий и говорит, что об этом даже не задумывалась. Первоначального капитала не было. Была только своя швейная машинка, все заказы она делает на дому, оборудование покупала постепенно.

«Сложно сказать, сколько я зарабатываю, потому что некоторые заказы растягиваются во времени – их могут не сразу забрать, нужны к определенной дате и так далее. Есть ли у меня средняя зарплата по стране? Скорее нет, чем да. Но я много трачу на своих «хвостиков», – смеется Лена.

Капризные клиенты

Проработав какое-то время в ателье по ремонту и пошиву одежды, Елена встречала разных клиентов – в основном к портному обращаются, чтобы подогнать одежду под нестандартную фигуру. Так вот, говорит она, с собаками оказалось сложнее.

«Все собаки даже в пределах одной породы могут быть очень разными. Поэтому у нас всегда индивидуальный пошив, снятие мерок, подбор тканей и фурнитуры под конкретные запросы клиента», – рассказывает собеседница.

А клиенты бывают капризными: кто-то ни за что пустит в свое личное пространство чужого человека с мерными лентами – попытается цапнуть. Кто-то вообще не настроен ни на какого портного – пузом кверху, снимай мерки как хочешь. Поэтому приходится задабривать «хвостиков» вкусняшками.

Можно снять мерки и без визита к портному: Лена подробно рассказывает и показывает, как это сделать, просит снять видео процесса и подсказывает, что и как. Но иногда, бывает, намеряют не то – тут подход клиентоориентированный: главное, чтобы собаке было удобно. Поэтому подогнать изделие мастер готова без дополнительной платы.

«В этом и удобство индивидуального пошива. Вы получаете то, что подходит конкретно вашей собаке – от цвета и фактуры до персональных размеров. Цена изделия стартует от Br90 и зависит от запросов клиента, сезонности костюма, размеров собаки», – говорит Елена.

Ошейник для свинки и одежда для коз

Бизнес – сезонный. Основные клиенты приходят в холода – с осени до ранней весны. И, чтобы в несезон не возвращаться в найм, Лена придумала еще одно направление в своем деле – шьет амуницию для собак и котов, изготавливает адресники.

«Идея родилась тоже из своих же потребностей. Адресники, которые продаются у нас, непрактичные. Найти что-то хорошее непросто. Я сделала всем своим собакам такие аксессуары, анатомические шлейки (они комфортнее и безопаснее для собаки, чем обычные поводки. Год мы их нещадно тестировали – и тоже решили предлагать клиентам», – показывает изделия Елена.

«Фишка» таких аксессуаров от Лены – они сделаны в национальном стиле, с белорусским орнаментом. Заказы пошли на ура.

Из необычных запросов – ошейник для домашней свинки: где-то в одном из областных центров в квартире заботливых хозяев живет мини-пиг в ошейнике с таким орнаментом и стильным адресником.

Шила Лена и попоны для козочек – для своей знакомой, которая спасает животных. Утеплили несколько коз.

Кроме зимних комбинезонов и дождевиков, в собачьем ателье могут пошить и пыльники – новое и необычное направление для нашего рынка. Это такие хлопковые комбезики, которые защищают собак с пушистой шерстью от репейника, пыли и даже немного от клещей.