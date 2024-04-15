«Си Цзиньпин стоит за спинами РФ и Ирана» 15.04.2024, 18:24

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Эксперт - о визите Шольца в Китай.

Немецкий канцлер Олаф Шольц находится с официальным визитом в Китае. Основная тема визита – безусловно война в Украине. Однако поездка пришлась на события на Ближнем Востоке. Повлияет ли обстрел Израиля на украинский кейс и какой будет реакция Китая на этот акт агрессии Ирана - своим мнением с «Апострофом» поделился политолог-международник, соучредитель аналитического центра «Объединенная Украина» Антон Кучухидзе.

Ничего нового Шольц от Китая не услышит. Пекин продолжает занимать пророссийскую лояльную позицию в войне россиян против Украины. А то, что визит Шольца пришелся на обстрел Израиля, то как украинский вопрос, так и израильский – это вопрос существования современного мирового порядка и международного права.

То есть здесь нет смещения акцентов, а есть наоборот актуализация вопроса по обоих странах. Потому что одна агрессивная ось атакует демократические государства, которые фактически защищают мировые демократии перед лицом агрессоров.

Поэтому это все события одной цепочки, в которой Pоссия и Иран пытаются дестабилизировать современный мировой порядок, чтобы торговаться с коллективным Западом за потенциальный передел мира. А Китай стоит за спинами агрессоров. В то же время и Украина, и Израиль являются союзниками коллективного Запада.

Также Cи Цзиньпин будет продолжать нейтрально поддерживать Иран в его политике. А ось Pоссия – Иран в определенных геополитических событиях работает как щупальца Китая. То есть сначала мы наблюдаем очередное обострение, после чего Китай приходит к европейцам и говорит: «надо же договориться, обострение нам не нужно, давайте рассматривать вопросы». Соответственно, китайцы начинают торговаться и вписывают в переговоры вопросы Тайваня.

Однако Китай так себя ведет много лет и чего-то кардинального нового господин Шольц от Китая не услышит и не привезет в Берлин.

Что касается обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, то мы находимся в процессе развития событий, и окончательные решения еще не приняты. Китай любит играть в такую двойную игру, где-то они обостряют, где-то выступают миротворцем. Однако у них нет кейсов решения региональных проблем. Они даже вопросы с Тайванем не могут решить, не говоря уже о влиянии на отношения между Ираном и Израилем. То есть они пытаются интегрироваться во все регионы мира через экономику.

Но до сих пор китайцы не капитализировали эти связи в реальном политическом влиянии. Чтобы, например, сажать участников конфликтов за стол переговоров или влиять на них. Делать заявления – это одна история, а вот решать самостоятельно вопросы – такого кейса у них нет. Ибо для этого нужно очень много аспектов, а не только большая экономика и большая армия.

В то же время, китайцев не волнует вопрос роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, поскольку они очень активно скупают российские энергоресурсы. Причем китайцы берут у россиян объемом, поэтому Кремль в большом плюсе независимо от цены.

По результатам 2023 года Китай заплатил за российские энергоресурсы более 430 млрд долларов. Таким образом, китайцы компенсировали россиянам потерю доходов в Европе. И этот ценовой потолок, который внедрил Запад, никак не влияет на отношения Китая и России. Ибо для таких авторитарных режимов, как Китай и РФ, не всегда работает экономическое обоснование. Эти режимы поддерживают друг друга в противодействие коллективному Западу.