Российские нефтяники не смогли перезапустить две трети пострадавших от дронов НПЗ 1 15.04.2024, 19:34

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Это привело к обвалу производства бензина и дизельного топлива.

Российским нефтяникам пока удалось восстановить лишь треть мощностей нефтеперерабатывающих заводов, которые пострадали от ударов украинских дронов в январе, феврале и марте, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и отраслевую статистику.

По подсчетам агентства, на середину апреля в режиме аварийного простоя из-за внешних воздействий по-прежнему находились установки переработки нефти мощностью 90,5 тысячи тонн в сутки — или 9,9% от совокупной мощности российских НПЗ. В последнюю неделю марта суммарная производительность аварийно остановленных первичных установок достигала 123 800 тонн в сутки, или 13,6% от общей мощности.

По словам источников Reuters, в апреле были завершены ремонтные работы на крупнейшем НПЗ «Роснефти» в Рязани. Завод, снабжающий топливом в том числе Москву и столичный регион, попал под удар БПЛА 13 марта и был вынужден остановить работу обеих установок первичной переработки.

Также нефтяникам удалось восстановить работу Куйбывшевского НПЗ, попавшего под налет дронов 23 марта. На Сызранском НПЗ «Роснефти», который был атакован 16 марта, перезапустить пострадавшую от дрона установку пока не удалось. Вместо нее на заводе запустили вторую установку первичной переработки, которая находилась в техническом простое в момент налета БПЛА. Полный ремонт завода затянется до июня, говорят источники Reuters.

Другие заводы, попавшие под удары дронов, до сих пор не решили технических проблем. Туапсинский НПЗ «Роснефти», единственный на черноморском побережье России, продолжает «стоять» после атаки, произошедшей еще в конце января. «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла», где с середины марта остановлена крупнейшая установка первичной переработки, продолжит ремонт до мая, говорят источники Reuters. По их словам, фактическая загрузка первичных установок, которые вернулись в работу после аварий, в ряде случаев ниже номинальной, но в основном находится на доаварийном уровне.

По подсчетам Reuters, за январь–март не менее 10 заводов пострадали от дронов. В результате, согласно данным Росстата, с начала марта по 7 апреля производство бензина в России обвалилось на 10,1%, а дизельного топлива — на 7,6%.