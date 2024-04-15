Подозреваемый в убийстве белoруски в Варшаве признал вину 15.04.2024, 20:50

Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

23-летний Дориан С., который сейчас под арестом по делу об изнасиловании и убийстве белоруски Елизаветы, признал вину, подтвердили «Белсату» в Варшавской окружной прокуратуре. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

«Подозреваемый сознался в совершении преступления. Однако, что касается содержания его объяснений, я не могу раскрыть более подробно его процессуальную позицию из соображений интересов следствия», – сказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

Он отметил, что собранные доказательства позволяют не сомневаться в том, что преступление совершил именно 23-летний Дориан С. Парень остается под стражей, арест санкционирован на предусмотренные законом три месяца. Если расследование затянется, прокуратура будет ходатайствовать о продлении срока.

Пока же следователи ждут результатов психолого-психиатрической экспертизы, сообщил спикер прокуратуры:

«Полагаю, это вопрос ближайших дней или недель, когда мы сможем узнать хотя бы о предварительных результатах экспертизы. Мне трудно сказать, это во многом зависит от врачей, потребуются ли им дополнительные исследования. Пока же результатов не имеем, ждем».

В начале фигуранта дела не обвиняли в убийстве, так как следствие не имело доказательств того, что смерть наступила в результате именно действий преступника. Такие доказательства появились после вскрытия, и обвинение изменили. Молодому человеку грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения за убийство, насилие и разбой.