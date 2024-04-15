Зеленский: Безумие в Кремле до сих пор сильно

Зеленский: Безумие в Кремле до сих пор сильно2
- 15.04.2024, 21:49
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Президент Украины заявил, что оккупант усилит штурмовые и наступательные действия.
Российская Федерация скоро попытается усилить штурмовые и наступательные действия. Об этом в своем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского президента, он заслушал доклады от главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о возможных действиях россиян.
Также были обсуждены вопросы защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.
- Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать, - сказал Зеленский.