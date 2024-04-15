Канада тоже ввела санкции против граждан Беларуси 15.04.2024, 23:05

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В списке — бывший и нынешний начальники Новополоцкой колонии.

Канада 15 апреля ввела санкции в отношении 21 гражданина Беларуси, которые причастны к продолжающимся репрессиям после выборов 2020 года. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на канадское правительство.

Речь идет о лицах, «причастных или принимавших участие в произвольных арестах и задержаниях, жестокости, запугивании и чрезмерном применении силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также жестоком обращении с ними после осуждения по ложным обвинения, приговора и заключения в тюрьму».

Кого включили в санкционный список:

- начальник исправительной колонии № 1 в Новополоцке Руслан Машадиев;

- начальник режимной части исправительной колонии № 17 в Шклове Сергей Карчевский;

- судья Верховного суда Светлана Бондаренко;

- старший помощник прокурора Московского района Минска Роман Бизюк;

- судья суда Глубокского района Андрей Тарасевич;

- судья суда Бобруйского района и города Бобруйска Анна Осипенко;

- начальник воспитательной колонии в Бобруйске Сергей Маслюков;

- начальник исправительной колонии № 2 в Бобруйске Евгений Бубич;

- начальник исправительной колонии № 14 в Новосадах Юрий Василевич;

- бывший начальник исправительной колонии № 17 в Шклове Александр Корниенко;

- бывший начальник исправительной колонии № 1 в Новополоцке Андрей Пальчик;

- старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Александр Король;

- бывший заместитель начальника милиции — начальник милиции общественной безопасности Жодинского ГОВД Минского района Михаил Мурашкин;

- заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Николай Максимович;

- судья Минского городского суда Валентина Зенькевич;

- судья суда Новополоцка Зинаида Балабалова;

- судья суда Мозырского района Галина Книжонок;

- судья суда Ленинского района Гродно Анна Леусик;

- судья суда Ивановского района Геннадий Кудласевич;

- судья суда Барановичского района и города Барановичи Инна Павловская;

- судья суда Гомельского района Дмитрий Бубенчик.

Санкции налагают запрет на сделки с указанными в списке гражданами и замораживают их активы в Канаде, запрещают лицам в Канаде и канадцам за пределами страны заниматься любой деятельностью, связанной с им имуществом, предоставлять им финансовые или связанные с ними услуги. Им также запрещается въезд в Канаду.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов (внесло в санкционный список https://charter97.org/ru/news/2024/4/15/591635/) по Беларуси 10 физических и 12 юридических лиц.