Канада тоже ввела санкции против граждан Беларуси
- 15.04.2024, 23:05
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В списке — бывший и нынешний начальники Новополоцкой колонии.
Канада 15 апреля ввела санкции в отношении 21 гражданина Беларуси, которые причастны к продолжающимся репрессиям после выборов 2020 года. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на канадское правительство.
Речь идет о лицах, «причастных или принимавших участие в произвольных арестах и задержаниях, жестокости, запугивании и чрезмерном применении силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также жестоком обращении с ними после осуждения по ложным обвинения, приговора и заключения в тюрьму».
Кого включили в санкционный список:
- начальник исправительной колонии № 1 в Новополоцке Руслан Машадиев;
- начальник режимной части исправительной колонии № 17 в Шклове Сергей Карчевский;
- судья Верховного суда Светлана Бондаренко;
- старший помощник прокурора Московского района Минска Роман Бизюк;
- судья суда Глубокского района Андрей Тарасевич;
- судья суда Бобруйского района и города Бобруйска Анна Осипенко;
- начальник воспитательной колонии в Бобруйске Сергей Маслюков;
- начальник исправительной колонии № 2 в Бобруйске Евгений Бубич;
- начальник исправительной колонии № 14 в Новосадах Юрий Василевич;
- бывший начальник исправительной колонии № 17 в Шклове Александр Корниенко;
- бывший начальник исправительной колонии № 1 в Новополоцке Андрей Пальчик;
- старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Александр Король;
- бывший заместитель начальника милиции — начальник милиции общественной безопасности Жодинского ГОВД Минского района Михаил Мурашкин;
- заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Николай Максимович;
- судья Минского городского суда Валентина Зенькевич;
- судья суда Новополоцка Зинаида Балабалова;
- судья суда Мозырского района Галина Книжонок;
- судья суда Ленинского района Гродно Анна Леусик;
- судья суда Ивановского района Геннадий Кудласевич;
- судья суда Барановичского района и города Барановичи Инна Павловская;
- судья суда Гомельского района Дмитрий Бубенчик.
Санкции налагают запрет на сделки с указанными в списке гражданами и замораживают их активы в Канаде, запрещают лицам в Канаде и канадцам за пределами страны заниматься любой деятельностью, связанной с им имуществом, предоставлять им финансовые или связанные с ними услуги. Им также запрещается въезд в Канаду.
Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов (внесло в санкционный список https://charter97.org/ru/news/2024/4/15/591635/) по Беларуси 10 физических и 12 юридических лиц.