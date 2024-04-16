В Барановичах мужчина ножом ударил сотрудника милиции 1 16.04.2024, 7:52

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И попытался скрыться.

Прокуроры направили в суд уголовное дело по обвинению 60-летнего жителя Лунинецкого района в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел, сопряженном с применением насилия и угрозой его применения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Якобы нетрезвый обвиняемый 31 января 2024 года находился на перроне железнодорожного вокзала станции Барановичи-Полесские. Когда сотрудники милиции сделали ему замечание, он выхватил нож, стал им размахивать и угрожать. После мужчина якобы нанес милиционеру один удар ножом в область руки, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Нападавший попытался скрыться, но был задержан в здании железнодорожного вокзала.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения).