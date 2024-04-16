«Мы с мужем и предположить не могли, что будем жить с тремя чемоданами» 8 16.04.2024, 8:34

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Семья белорусов отправилась в нескончаемое приключение по миру.

До того, как стать семьей, Екатерина и Виктор по много лет работали и жили на одном месте. Казалось бы, самое время вить семейное гнездышко, но не тут-то было. Резкий переезд в другую страну заставил по-новому взглянуть на привычную жизнь. Они распродали вещи, остальное сложили в три чемодана и отправились в нескончаемое приключение по миру. А так можно было? Об этом в материале onliner.by.

«Душило, что в солнечный день нужно сидеть в офисе»

С Екатериной мы созваниваемся, пока она гуляет на берегу океана в Португалии. Еще пару часов, и они всей семьей улетят на Мадейру.

В таком свободном стиле ребята живут уже год. И они счастливы.

— Я никогда всерьез не планировала переезжать, хотя попытки были, — рассказывает 36-летняя девушка. — В студенчестве пыталась получить визу в США, а потом поступила в китайскую магистратуру, но не смогла уехать, потому что нужно было отрабатывать распределение.

После университета Екатерина работала на таможне по графику «два через два». Тогда было ощущение, что отдыха в жизни больше, чем трудовых будней. В выходные часто выезжала с друзьями по Беларуси.

— В один момент я словила чувство, будто отпуск не нужен, чтобы жить. Но потом переехала в Минск, устроилась в крупную логистическую компанию и на 10 лет погрузилась в совершенно другую историю.

Все это время у меня внутри было напряжение и дискомфорт без явной на то причины, и я ничего не могла с этим сделать. Вроде жила, как все: стабильная работа, своя квартира, хорошая зарплата, могла путешествовать по три-четыре раза в год. Но душило, что в красивый солнечный день нужно сидеть в офисе.

В период пандемии, когда сотрудников перевели на удаленку, Екатерина распробовала все прелести работы из дома, сама планировала день и распределяла время. Девушку сильно впечатлило, что можно находиться в любой точке мира и выполнять рабочие задачи онлайн.

После удаленки Катя так и не вернулась в офис. Она переобучилась на психолога и стала консультировать онлайн. Технически это возможно из любой страны, лишь бы был интернет.

Она познакомилась с мужчиной через мобильное приложение, а уже через два месяца тот сделал ей предложение. Потом ребята узнали, что ждут ребенка.

«Мы не выглядим как бродяги»

— Мы с мужем и предположить не могли, что когда-нибудь будем жить с тремя чемоданами. Даже не знали про такой формат. Да, супруг рассказывал, что всегда хотел побывать в разных странах, но сам редко выезжал куда-то. В этом плане у нас случился мэтч: общий взгляд на ценности и представления о том, как жить.

Екатерина и Виктор пытались жить как обычные люди и снимать жилье на продолжительный период. Но по мере того, как друзья и знакомые супругов покупали свои квартиры и вили гнездо, они начинали понимать: такой уклад жизни им не подходит.

— Мы постоянно то уезжали, то возвращались. И однажды я задала себе вопрос: а зачем мы сюда приезжаем, будто домой? По сути, нас держали только вещи. И я поделилась этими мыслями с мужем. Сели, посчитали, сколько платим за аренду жилья, где практически не бываем. И поняли, что делать так как минимум невыгодно.

Супруги дали себе девять месяцев, чтобы подготовиться к бессрочному трипу и распродать вещи. А их было много: велосипеды, барабанная установка, две гитары, 3D-принтер, десятки пар обуви и одежда.

— Договор на аренду квартиры заканчивался в мае прошлого года, и мы не давали себе шанса улизнуть от нашего плана. К тому моменту у нас уже остался минимум вещей, которые поместились в три чемодана. Полтора из них — это одежда. Еще в одном маленьком чемодане ютятся два ноутбука, маленький проектор и музыкальная колонка, удлинитель и зарядные устройства.

Екатерина рассказывает, что со временем открыла для себя классный лайфхак — многослойность в одежде. У нее всегда есть с собой два полупальто и куртка, которая подойдет на все случаи жизни. Также девушка может позаимствовать некоторые вещи у мужа (этакий оверсайз) и при этом выглядеть стильно.

— Мы не выглядим как бродяги, туристы или хиппи. Вообще, мы любим комфорт, нам нравится хорошо одеваться. Просто взяли себе за правило: если покупаем новую вещь, то обязательно выбрасываем что-то из старого.

Девушка уверена: в таком кочевом образе жизни гораздо важнее не вещи (их можно купить в любой момент), а здоровье и все необходимые документы. Вообще, цель пары — со временем попробовать пожить с одним рюкзаком на каждого, где помещаются ноутбук и вещи первой необходимости, а все остальное покупать на месте.

Первым делом, когда закончилась аренда квартиры, супруги взяли машину напрокат, сложили остатки вещей в багажник и отправились в Хорватию. Это был легкий евротур на полтора месяца через Чехию, Австрию и Словению.

Затем они побывали у друзей в Турции, а к 1 октября прошлого года подготовили все необходимые документы и полетели в Португалию, которую решили хорошенько исследовать. За полгода ребята пожили в 20 съемных квартирах. На одном месте стараются не задерживаться более чем на две недели.

«Близкие не верят, что нам так хорошо»

— За наши совместные три года мы с мужем переплюнули классическое представление о том, что можно успеть за это время. Посмотреть и сделать еще хочется много чего. Хоть в моем списке уже есть порядка 30 стран, мы бы хотели организовать поездку на авто с востока на запад по Штатам, побывать в Японии и Австралии.

Одно знаю точно: мы не будем гнездоваться в одном месте из-за работы. Если нам кто-то начинает указывать, мол, посидите вы уже на одном месте, нас трясет, начинается физическая реакция. Даже самые близкие люди не верят, что нам так хорошо, что мы нашли свое счастье на данный момент. Кому-то важно поставить камин в гостиной, а мне — купить лишние билеты куда-нибудь. У всех по-разному.

Екатерина признается, что сейчас их семья ограничена в финансах (у мужа проблемы с работой). Доход на троих у них сейчас такой же, какой был у девушки в Минске.

Но все это не повод отказываться от стиля жизни, который выбрали муж и жена. Просто комфортность жилья и количество дней на одном месте сейчас варьируются в зависимости от финансовых возможностей.

К примеру, однажды семье предложили переночевать бесплатно в домике в глухой деревне Португалии. Оказалось, там нет связи, а сам домик выглядел как подвал. Единственное окно — и то было наглухо закрыто металлическими ставнями. Но и с этим вызовом ребята справились: натаскали вниз матрасов, подключили обогреватель на газовом баллоне — и уснули. Было весело.

— Когда мы прилетели в Португалию и наутро впервые вышли к океану, тут же начались объятия и слезы. Мы это сделали! Еще год назад у нас было 30 пар обуви на двоих, а сейчас мы стоим с тремя чемоданами на берегу океана. Это очень захватывает.

Супруги уверены, что их дочке повезло: за два с небольшим года жизни Алена повидала с десяток стран и пять морей. Да, из игрушек у девочки только маленький рюкзак для кроссовок, но родители успокаивают себя: «она играет со всем миром».

Екатерина рассказывает, что у них с мужем все строится на договоренностях. Еще до рождения дочки супруги решили не жертвовать своей жизнью ради ребенка, а в первую очередь делать счастливыми себя самих.

— Мы очень любим Алену и прислушиваемся к ней. Вроде она довольна таким образом жизни, не жалуется. Находим разные способы, чтобы дочка взаимодействовала с детьми и взрослыми: постоянно тусуемся на детских площадках, ходим в гости к знакомым, созваниваемся по телефону. Дефицита коммуникации у нее точно нет.

«Ощущение, что я живу свою жизнь, бесценно»

Супруги воспринимают нынешний образ жизни как эксперимент. А исход у экспериментов может быть какой угодно. Семья не принимает решения на всю жизнь и не знает, актуален ли будет формат жизни в трех чемоданах через пару лет.

— Могу точно сказать, что мы с супругом усилили друг друга. Никто из нас по отдельности не решился бы вот так переезжать из страны в страну. Со временем мы еще больше дополняем друг друга, у нас рождаются идеи совместных творческих проектов на стыке психологии и айтишки — к примеру, создать какое-нибудь полезное приложение.

Однозначно, за последние годы произошел мой внутренний рост. Сейчас я совсем иначе смотрю на мир и ежедневные проблемы. Перестала думать, что я все знаю, и задаю вопросы людям, не стесняюсь просить о помощи. Оказалось, все в жизни доступнее, чем я нарисовала у себя в голове.

А еще Екатерина обращает внимание на то, что жить той жизнью, которой хочется, — это не значит веселье и легкость каждый день. Каждое утро она понимает, что сегодня ей предстоит сделать гораздо больше, чем в такой же день еще год назад.

— На самом деле, это большой ежедневный труд — делать жизнь мечты реальностью. Зато ощущение, что я живу свою жизнь, бесценно.

Напоследок Екатерина дает рекомендации тем, кто страстно желает попробовать что-то новое, но боится.

— Во-первых, научитесь смотреть на все в жизни как на эксперимент. Это убирает чрезмерную серьезность и приглушает страхи. Эксперимент может закончиться не так, как вы ожидали, но это не значит, что он не удался.

Во-вторых, относитесь к себе как к объекту для постоянного исследования. Сегодня я такой, завтра — уже другой, но со своим внутренним стержнем и ценностями. Главное — найти свое и постоянно быть на связи со своими ощущениями: все ли со мной хорошо, подходит ли мне такой формат жизни и так далее.

В-третьих, будьте гибкими и открытыми, готовыми поменять свое мнение в любой момент. Нам это сильно помогает в путешествиях.

К примеру, однажды в Хорватии мы сняли прикольный домик в виде палатки, чтобы отдохнуть в горах и отоспаться. Не получилось: в ресторане поблизости всю ночь отмечали свадьбу. Мы могли бы пойти ругаться, но приняли такой расклад событий как факт и всю ночь смотрели с детьми сериал на проекторе. Утром администрация извинилась и в качестве компенсации предложила нам переночевать еще одну ночь бесплатно. Вся жизнь строится на гибкости.

Екатерина признается, что поначалу ей было очень страшно. И сейчас накатывают моменты грусти и мысли вроде «А может, все-таки осесть на месте, и будет попроще?». Но это быстро проходит.

— Думала ли Катя еще 15 лет назад, что будет жить вот так? Нет конечно! Да, было страшно, это казалось невозможным, но мы пересилили себя и сделали шаг через разные обстоятельства и границы — в первую очередь в голове. Зато сейчас у меня появилось больше драйва, стимулов и интереса работать и придумывать новые проекты, чтобы обеспечить себе такую жизнь. Мы попробовали, и это оказалось очень вкусно, так что мы уже не хотим по-другому.