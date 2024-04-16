В Москве резко взлетели цены на откос от армии 16.04.2024, 8:43

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Сумма увеличилась в два раза.

Стоимость оформления военного билета на черном рынке в Москве выросла до 10 тысяч евро или 1 млн российских рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась в два раза, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, это произошло из-за ужесточения проверок призывников, поскольку все больше москвичей приносят справки с одними и теми же диагнозами: сердечная недостаточность и проблемы с пищеварением. Раньше призывники проходили комиссию только в своих военкоматах, а теперь их отправляют еще и в комиссариат на улице Яблочкова, врачи которого могут назначить дополнительные проверки.

В связи с этим получить военный билет стало гораздо сложнее и на черном рынке резко взвинтили цены. Но даже за эти деньги там не гарантируют того, что человека стопроцентно не заберут в армию.

Некоторые призывники пытаются сэкономить и купить лишь диагноз за 600-700 тысяч российских рублей, но тогда вопросы в военкомате придется решать самостоятельно, говорят источники паблика. Также из-за усилившихся проверок в столице больше не работает схема с фиктивной службой, «когда ходишь в часть, как в пансионат», однако в Подмосковье такая услуга все еще предоставляется и стоит 5 млн российских рублей.

Военный билет обойдется еще дороже, если власти объявят новую волну мобилизации. При этом с теми, кто уже служит, на черном рынке работать отказываются, поскольку такие лица проходят проверки в военных госпиталях, а там, по словам источника, «уже совсем другая ситуация».