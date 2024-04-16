Помощь США Украине: назван новый план спикера Джонсона 1 16.04.2024, 8:58

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Голосование может пройти уже на этой неделе.

Спикер американской Палаты представителей (нижняя палата Конгресс) Майк Джонсон планирует внести в этот законодательный орган отдельные законопроекты насчет финансирования украинского государства, Израиля, а также Тайваня, чтобы выйти из месячного тупика вокруг предоставления пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который уже одобрил Сенат.

Помощь решили разделить, поскольку «республиканцев, а также некоторых демократов, которые не одобряют увеличение помощи Израилю, могло бы быть достаточно, чтобы провалить объединенный законопроект», пишет The Wall Street Journal.

По сведениям журналистов, республиканец из Луизианы сказал, что воля его коллег заключалась в том, чтобы голосовать за помощь разным государствам независимо друг от друга, «а не скрещивать их вместе, как это сделал Сенат».

Политик не раскрывал подробности проектов законов - представил скудные детали, и сказал, что завершить голосование по документам рассчитывают на этой неделе.

«Это предложение, хотя и может помочь Палате обойти непосредственное препятствие, может усложнить усилия по доставке пакетов помощи на стол Байдена (президент США Джо Байден, - Ред.), поскольку потребует новых действий со стороны контролируемого демократами Сената, где законодатели могут не согласиться с любыми изменениями, запланированными в Палате», - отмечается в материале.