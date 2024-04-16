В Израиле водку «Belarus» признали опасной для здоровья 1 16.04.2024, 9:01

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Минздрав страны рассказал о последствиях ее употребления.

Министерство здравоохранения Израиля предостерегает население от употребления контрафактной алкогольной продукции. В сообщении упомянуты: водка «Belarus», водка «Rabinoff» и спирт «96,6%», пишет newsru.co.il.

«Продукты не соответствуют стандарту, некоторые из них содержат аномальный процент метанола, другие содержат трет-бутанол (трет-бутиловый спирт, 2-метилпропан-2-ол), который запрещено использовать в алкогольной продукции, так как он может вызвать раздражение кожи и глаз», — говорится в сообщении Минздрава.

«Употребление метанола в высоких дозах может вызвать побочные эффекты, проявляющиеся в слабости, спутанности сознания, головных болях, рвоте, болях в животе и судорогах. Кроме того, употребление метанола может вызвать слепоту в результате повреждения зрительного нерва и даже смерть», — предупреждает Министерство здравоохранения Израиля.

Водка «Belarus» (1 л) была произведена израильской компанией «Гади» (штрих-код 3313150 и 6784593379623). Об опасности употребления этой водки Минздрав Израиля предупреждал неоднократно.

Кроме того, Минздрав настоятельно рекомендует не покупать спирт «96,6%». Добавлена в «черный список» водка «Rabinoff» (1 л).