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Николаю Статкевичу не дают позвонить родным даже после смерти отца

  • 16.04.2024, 9:42
Николаю Статкевичу не дают позвонить родным даже после смерти отца

От лидера белорусской оппозиции нет вестей уже 430 дней.

Жена лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович рассказала, что политзаключенному не дают связаться с родными даже после смерти отца. От Николая Статкевича нет вестей уже 430 дней.

«После смерти отца Николай имел (имеет!) право на телефонный звонок родным. В соответствии с ч. 3 ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса Беларуси, добавлю для сомневающихся.

Безусловно, и телеграмму я отправила, и съездила в Глубокое сама (впрочем, как и почти каждый месяц), и заявление на звонок оставила. А еще на допуск нотариуса, так как, к сожалению, других близких родственников у Виктора Павловича (отца Николая Статкевича — прим. ред.) в Беларуси нет.

Дождалась вот... Нет, не звонка. Официального ответа.

Не хочет Статкевич «ни писать, ни звонить, ни с адвокатом и нотариусом встречаться». 430 дней не хочет. А я все дергаю занятых людей», — написала Марина Адамович в «Фейсбуке».

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

20 марта у Николая Статкевича умер отец. Политзаключенному не дали с ним проститься.

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