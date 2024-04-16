Николаю Статкевичу не дают позвонить родным даже после смерти отца 16.04.2024, 9:42

От лидера белорусской оппозиции нет вестей уже 430 дней.

Жена лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович рассказала, что политзаключенному не дают связаться с родными даже после смерти отца. От Николая Статкевича нет вестей уже 430 дней.

«После смерти отца Николай имел (имеет!) право на телефонный звонок родным. В соответствии с ч. 3 ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса Беларуси, добавлю для сомневающихся.

Безусловно, и телеграмму я отправила, и съездила в Глубокое сама (впрочем, как и почти каждый месяц), и заявление на звонок оставила. А еще на допуск нотариуса, так как, к сожалению, других близких родственников у Виктора Павловича (отца Николая Статкевича — прим. ред.) в Беларуси нет.

Дождалась вот... Нет, не звонка. Официального ответа.

Не хочет Статкевич «ни писать, ни звонить, ни с адвокатом и нотариусом встречаться». 430 дней не хочет. А я все дергаю занятых людей», — написала Марина Адамович в «Фейсбуке».

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

20 марта у Николая Статкевича умер отец. Политзаключенному не дали с ним проститься.