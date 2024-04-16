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Нейробиологи рассказали, почему полезно моргать

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  • 16.04.2024, 9:59
  • 1,670
Нейробиологи рассказали, почему полезно моргать

Есть несколько интересных моментов.

Американские нейробиологи из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк изучили механизм, улучшающий зрение при частом моргании. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда отслеживала движения глаз 12 добровольцев с помощью камеры с высоким разрешением. Участники эксперимента должны были рассматривать изображения разной контрастности на дисплее. Аппаратура фиксировала интенсивность света и яркость зрительных сигналов у испытуемых.

Оказалось, моргание на короткое время усиливает визуальный сигнал, модулируя свет на сетчатке глаза. Эффект возникает как при рефлекторном моргании, так и при намеренном.

«Мы показываем, что моргание увеличивает силу стимуляции сетчатки и что этот эффект значительно улучшает видимость», — отметили авторы исследования.

Ученые также обнаружили, что моргание помогает форматировать визуальную информацию, добавляя к ней так называемые пространственные маркеры. Подобным образом действуют и другие неосознанные движения глаз, включая сверхбыстрые саккады, с помощью которых мы все время сканируем видимое пространство.

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