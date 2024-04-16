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Украинские разведчики уничтожили российский ЗРК «Стрела-10»

  • 16.04.2024, 10:22
  • 1,214
Украинские разведчики уничтожили российский ЗРК «Стрела-10»

В ГУР показали, как это было.

Бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины ликвидировали российский ЗРК «Стрела 10» на фронте. ЗРК, обнаруженный украинскими разведчиками 14 апреля, больше не может выполнять работу, для которой его создали, сообщили в ГУР.

«В этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное приветствие. В результате атаки российская «Стрела» больше не стреляет ― комплекс обезврежен!», – отметили в ГУР МОУ.

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