Минобороны рассказало, как белорусов будут призывать в армию через СМС 15 16.04.2024, 14:47

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Каждому военному комиссариату присвоено так называемое альфа-имя.

В Министерстве обороны рассказали, как белорусов будут призывать в армию через СМС.

Теперь белорусы могут получать оповещение о том, что им необходимо явиться в военкомат, через сервис коротких сообщений. Смс-сообщения станут дополнительным каналом оповещения. Повестка по-прежнему останется основным.

В настоящий момент оператором связи каждому военному комиссариату присвоено так называемое альфа-имя. Оно будет значиться в графе отправитель.

Сообщение от военного комиссариата будет содержать следующую информацию: время и дата явки, ее цель, адрес по которому следует явиться явиться гражданину, а также телефон для справок.