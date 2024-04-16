На Мальте запустят дирижабли как общественный транспорт 16.04.2024, 15:31

Они могут перевозить до 100 человек.

Не исключено, что в ближайшем будущем жители и гости Мальты смогут путешествовать на соседний остров Гозо и на Сицилию (Италия) на дирижаблях, сообщает «Европульс».

Сейчас с Мальты на остров Гозо можно добраться на пароме, на Сицилию — на пароме или самолете. Появление дирижаблей поможет сократить вредные выбросы на 90%, поскольку 60% его подъемной силы обеспечивает гелий, и лишь 40% приходится на моторы, которые питаются электроэнергией. Дирижабли летают со скоростью, сравнимой с высокоскоростным поездом, и не производят лишний шум.

Производством дирижаблей занимается британская компания. Их дирижабли могут перевозить до 100 человек.

К перевозкам на дирижаблях уже проявили интерес в Испании. Авиакомпания Air Nostrum Group намерена купить 10 дирижаблей, чтобы отказаться от части региональных авиарейсов.