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На Мальте запустят дирижабли как общественный транспорт

  • 16.04.2024, 15:31
На Мальте запустят дирижабли как общественный транспорт

Они могут перевозить до 100 человек.

Не исключено, что в ближайшем будущем жители и гости Мальты смогут путешествовать на соседний остров Гозо и на Сицилию (Италия) на дирижаблях, сообщает «Европульс».

Сейчас с Мальты на остров Гозо можно добраться на пароме, на Сицилию — на пароме или самолете. Появление дирижаблей поможет сократить вредные выбросы на 90%, поскольку 60% его подъемной силы обеспечивает гелий, и лишь 40% приходится на моторы, которые питаются электроэнергией. Дирижабли летают со скоростью, сравнимой с высокоскоростным поездом, и не производят лишний шум.

Производством дирижаблей занимается британская компания. Их дирижабли могут перевозить до 100 человек.

К перевозкам на дирижаблях уже проявили интерес в Испании. Авиакомпания Air Nostrum Group намерена купить 10 дирижаблей, чтобы отказаться от части региональных авиарейсов.

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