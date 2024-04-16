«Мы видим абсолютно срежиссированную историю» 16.04.2024, 15:54

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Архивное фото Anadolu

Политолог рассказал, почему нелегалы именно сейчас появились на границе с Польшей.

На границе Польши и Беларуси снова горячо. Возобновились штурмы границы мигрантами. В одном из них участвовало 220 нелегалов с лестницами.

Почему мы наблюдаем эскалацию ситуации на границе? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Понадобилось это однозначно двум персонажам — Путину и Лукашенко. Это один из способов гибридного давления на западных партнеров. Ситуация на границе происходит не только потому, что снег сошел, потеплело и можно не бояться замерзнуть в белорусских лесах, а из-за того, что каналы миграции, которые обеспечивают доставку этих нелегальных мигрантов на границу, опять заработали с новой силой.

За последние несколько месяцев не видно, чтобы органы России и Беларуси, ответственные за предотвращение нелегальной миграции, массово ловили представителей тех национальностей, которые штурмуют границу. После «Крокуса» там были рейды по таджикам и иным гражданам постсоветского пространства, но ни в коем случае не против граждан Сирии, Ливии или других стран, которые попадаются на границе.

Мы видим абсолютно срежиссированную историю. Надо понимать, что уже все аналитики прогнозируют, что май-июнь станет сроком нового наступления российских войск в Украине. Называется ряд направлений. Естественно, что параллельно желательно запускать гибридное давление на Европейский союз, чтобы он занимался своими проблемами, а не помощью Украине, которая сейчас в очень тяжелой ситуации и без того находится.

Задержки с помощью из Соединенных Штатов Америки отрицательным образом сказываются на обороноспособности страны. Соответственно, все это, можно сказать, звенья одной цепи, что в Беларуси идет гибридное давление на Европейский союз, а в Украине готовятся к новой волне наступления. Это просто инструменты воздействия на Украину и ее союзников. Можно прогнозировать, что это давление будет только увеличиваться, если не будет серьезного отпора.

Дело же не только в нелегальных мигрантах, все чаще фиксируются и случаи контрабанды на миллионы долларов, это тоже может подорвать стабильность на границе.

— Как, на ваш взгляд, может ответить Польша?

— Польша и другие страны уже не раз об этом предупреждали, что есть определенные «красные линии», после пересечения которых границу могут начать закрывать. Если мы про граждан говорим, она и так больше чем наполовину в закрытом состоянии находится. Однако это не то, что волнует Лукашенко, ему поездки граждан менее интересны, чем передвижение товаров.

Соответственно, пора возвращаться к декларациям и совместным инструментам, которые были выработаны еще года-два назад Польшей и балтийскими странами, это вопрос закрытия границы для товарного движения в случае продолжения атак нелегальных мигрантов и потока контрабанды.

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