Белорус поделился лайфхаком, как прошел границу с Польшей за девять часов, а не за сутки 2 16.04.2024, 18:19

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И рассказал, сколько это стоило.

Недавно Евгений с женой и котом пересекали белорусско-польскую границу. Ехали они на автобусе. Чтобы сократить время ожидания в очереди, пара решила пойти на хитрость. В итоге на пересечение границы им понадобилось девять часов, а не сутки. Лайфхаком Евгений поделился в TikTok, заметило «Зеркало».

Опираясь на личный опыт, Евгений рассказывает, что, когда автобус приезжает на границу, нужно попросить водителя достать ваши чемоданы, забрать ручную кладь и следовать в начало очереди.

— Там подходите к любому водителю и спрашиваете, есть ли у него свободные места для вас и вашего багажа. Если он говорит, что есть, сразу же назовет цену. Мы заплатили за двух человек и нашего кота 70 долларов (229 рублей по курсу Нацбанка на 16 апреля. — Прим. ред.). Таким образом, наша очередь сократилась на сутки, если не на несколько, — предположил автор ролика. — Пройдя белорусскую границу, то же самое мы сделали и на польской.

По словам Евгения, на польской стороне их автобус оказался «где-то 12-й в очереди». Молодой человек предположил, что в тот день время нахождения на польской границе было по схеме «один автобус — один час».

— Мы не хотели там торчать 12 часов, поэтому я подошел к водителю одного из первых автобусов и договорился за 180 злотых (146 рублей), чтобы мы были в начале очереди. Он был полупустой, — рассказывает Евгений.

По словам белоруса, таким образом их семья прошла границу за девять часов. Сэкономленное время ожидания обошлось в 375 рублей.

В комментариях мнения пользователей по поводу идеи Евгения разошлись. Одни посчитали, что с такими дополнительными тратами поездка получается «золотой». Другие тут же подсказали, что «так и надо делать», только до Бреста стоит ехать на поезде.

— Я даже билет на автобус не брала, сразу поеду на границу искать место, — отметила одна из пользовательниц.

— А мы прошли за 16 часов, ничего не доплачивали. Девять часов не так уж и мало за такие деньги, — поделился мнением следующий комментатор.

Кроме того, в обсуждениях одна из пользовательниц подсказала идею для тех, кто едет из Беларуси в Польшу, чтобы попасть в аэропорт. Она предложила вариант полета через Латвию.

— Каждый день ездит автобус Минск — Рига через пункт пропуска «Григоровщина», там нет очередей, — поделилась опытом женщина. — Границу проходите за полтора-два часа.