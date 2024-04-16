Розовый суперкар уже четыре года стоит возле отеля в Лондоне 3 16.04.2024, 19:13

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Пользователи соцсетей пытаются раскрыть «тайну», связанную с дорогим автомобилем.

Розовый McLaren 570s стоимостью более 150 000 фунтов стерлингов, который припаркован возле одного отеля в Лондоне (Англия), вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей. Некоторые из них утверждают, что с 2020 года он не сдвинулся ни на метр. Об этом пишет Metro.

Жители города утверждают, что машина стоит у отеля St Pancras Renaissance с самого начала пандемии COVID-19. Многие не понимают, почему она до сих пор там и будет ли она когда-нибудь перемещена.

Ярко-розовый автомобиль вызвал такой большой ажиотаж в социальных сетях, что одна из пользовательниц TikTok даже создала пост с теорией, почему он остается на одном и том же месте. Видео загрузила девушка с никнеймом SoggySpin4ch.

«Когда же эта розовая машина сдвинется с места? Эта машина была здесь на протяжении всей пандемии», — подписала она свой ролик, который стал вирусным и набрал более 1,6 млн просмотров.

Многие другие пользователи в комментариях сообщали, что тоже видели этот спортивный автомобиль.

«О, да! Он не сдвинулся с места, а я проходил мимо несколько раз за последние пару лет», «Подождите… Я проходил мимо этого места около семи месяцев назад… Он все еще здесь?», «Я живу в Оксфорде и всякий раз, когда приезжаю в Лондон, вижу эту машину», — писали они.

Один из пользователей TikTok, утверждавший, что работает в отеле Renaissance, поделился своим мнением.

«McLaren принадлежит одному постояльцу, который переехал в отель в начале пандемии, потому что ему было трудно вернуться в свою страну», — написал он.

Журналистам из Metro удалось связаться с сотрудником отеля, который сообщил, что машина принадлежит человеку, который снимает одну из квартир наверху.

«Он живет там уже несколько лет, но мы точно не знаем, кто он такой. Каждый раз, когда мы проходим мимо, я думаю, какая машина, и как ему повезло, что он на ней ездит. Время от времени он выезжает на ней на природу», — сказал он.