«Вот видишь, как тебя ценят» 6 16.04.2024, 21:35

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Мама привела в ювелирный магазин дочь, чтобы выяснить цену подаренного парнем кольца.

Продавец ювелирного магазина рассказала в TikTok о ситуациях, которые время от времени наблюдают она и ее коллеги: люди приносят подаренные кем-то изделия и просят назвать их цену. Недавно с такой просьбой к ним обратилась мама с дочерью, девочке парень подарил недорогое серебряное кольцо. Узнав стоимость презента, мать дала наставления, которые удивили и разочаровали сотрудницу ювелирного, пишет «Зеркало».

В ювелирный магазин пришли женщина с дочерью 15−16 лет. С собой у них было серебряное кольцо, и они поинтересовались у продавца его стоимостью.

— Таких колец у нас уже не было, я его взвесила и по весу смогла определить приблизительную цену изделия. Колечко весило всего лишь один грамм, его стоимость примерно 40 рублей, — рассказала сотрудница ювелирного.

Услышав, что кольцо оказалось дешевым, мама обратилась к дочери с нравоучением: «Вот видишь, как тебя ценят. Что, теперь будешь покупать ему подарок?» На это девушка ответила, мол, даже не знаю теперь, думала, что кольцо стоит хотя бы 100 рублей.

Продавец, став невольным свидетелем общения, возмущалась про себя. Она недоумевала, как можно оценивать таким образом поступок парня и подарок, преподнесенный от всей души.

— Как же ты воспитываешь своего ребенка, что привела ее оценить кольцо, которое ей подарил мальчик. Возможно, он купил это кольцо на свои карманные деньги. Может, ему дали деньги родители. Он купил его от всей души. Я видела этих мальчиков, которые приходят и покупают своим девочкам кольца: они стоят и трясутся как осина, не знают, как выбрать, чтобы угодить.

Видео собрало больше 3000 комментариев. Часть пользователей считала, что мама поступает правильно — надо сразу выбирать состоятельного спутника, мол, от этого зависит качество жизни. Кто-то считал, что это очень меркантильно, с таким подходом девушка останется одна, и сочувствовали парням. Вот некоторые комментарии:

«У самой сын 16 лет, и очень обидно за парней! Они так трепетно относятся к выбору подарков. И очень жаль, что так воспитывают своих дочерей».

«Три дочки, мои девочки ценят даже обычную кружку. И мальчиков адекватных очень мало. Учитесь воспитывать мальчиков тоже».

«Все идет от родителей. Есть знакомая, не минчане, наставляет свою дочь, что учиться не обязательно, главное выйти замуж за столичного хлопца при деньгах. Вопрос только, зачем ему лимита без образования».

«Мне нравилась девчонка. И когда предложил отношения, получил смех и издевку, сказала, что у тебя нет машины, денег, что ты мне дашь? Сейчас у меня семья, детки, дом, машина. У нее — ничего».

«Скорее всего, мать — одиночка и своим поступком хочет предостеречь дочь от своей ошибки молодости, возможно, тоже верила в любовь, а жизнь загнула».

«Я знаю случаи из историй подруг, когда им дарили дешевку, а говорили, что золото-бриллианты, и так выставляли разговор, что теперь им пожизненно должны».

«Пускай знает себе цену с детства и, соответственно, будет ценной на столько, на сколько оценивает себя! Я с 17 лет была влюблена. Помогала с бытом маме своего парня, верная, надежная, порядочная. Мне подарили на день рождения серебряный кулончик, а его подружке из богатой семьи — золотые серьги».

«Правильно мать сказала, надо ценить в первую очередь себя. В юности такие милые мальчики, но во взрослой жизни такие мальчики так и остаются мальчиками».