Три белорусских хоккеиста попали в финальный преддрафтовый рейтинг скаутов НХЛ 16.04.2024, 21:54

Артем Левшунов

Фото: Michael Miller/ISI Photos/Getty Images

Будет ли превзойден рекорд Руслана Салея?

В финальный преддрафтовый рейтинг Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги попали три белоруса, сообщает официальный сайт НХЛ.

Этот рейтинг наверняка серьезно повлияет на решение менеджеров клубов НХЛ выбрать того или иного новичка на ближайшем драфте, который состоится в Лас-Вегасе 28 и 29 июня. На заметку к скаутам среди 410 игроков, разделенных на тех, кто выступает в Северной Америке и в Европе, попали три белоруса, пишет «Зеркало».

Наиболее высокие позиции прочат летом 18-летнему защитнику Артему Левшунову. Игрок «Мичиган Стэйт» из NCAA (главная студенческая лига США) занял второе место в североамериканском списке полевых игроков. В сезоне-2023/24 Левшунов набрал 35 (9+26) очков в 38 матчах при показателе полезности +27. Защитник стал третьим бомбардиром своей команды.

17-летний нападающий Илья Протас (младший брат Алексея Протаса, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз») расположился на 49-й позиции в североамериканском списке. Протас-младший играл в сезоне-2023/24 за команду «Де-Мойн» из лиги USHL (сильнейшая юниорская лига США). В 61 матче Илья набрал 51 (14+37) результативный балл.

Наконец, 19-летний вратарь СКА из Санкт-Петербурга Павел Мойсевич стал четвертым из 18 человек в рейтинге голкиперов, которые играют в Европе. В сезоне-2023/24 Мойсевич дебютировал в КХЛ и поучаствовал в 13 матчах регулярного чемпионата, пропустив 12 шайб.

Напомним, в 1996 году «Анахайм Майти Дакс» задрафтовал Руслана Салея под общим девятым номером. Пока это наивысший результат для белорусов в НХЛ.