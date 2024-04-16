Российские шпионы попали в Румынию под видом украинских беженцев

Российские шпионы попали в Румынию под видом украинских беженцев4
- 16.04.2024, 22:17
- 2,550
Сеть шпионов пыталась собрать информацию о военных учениях и помощи Украине.
Сеть российских шпионов пыталась собрать в Румынии информацию о военных учениях и помощи Украине. Участники сети попали в страну под видом украинских беженцев.
Об этом сказано в отчете Высшего совета национальной обороны Румынии, сообщает Digi24.
Как сказано в отчете, шпионы РФ внедрялись в ряды украинских беженцев, поскольку властям Румынии сложно было различить тех, кто бежит от войны и кто преследует другие цели.
Известно о попытках шпионской сети «получить чрезвычайно важные данные» о помощи, которую Румыния оказывала Украине. Также она хотела получить информацию о военных учениях в Румынии и войсках, размещенных на ее территории.
В отчете содержаться примеры кампании по дезинформации, в частности, о румынской армии и лидерах страны.
В Высшем совете национальной обороны Румынии отметили многие уязвимости, которым подверглась Румыния в результате деятельности российских шпионов. Среди них — увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи в Украину.