Российские шпионы попали в Румынию под видом украинских беженцев 4 16.04.2024, 22:17

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Сеть шпионов пыталась собрать информацию о военных учениях и помощи Украине.

Сеть российских шпионов пыталась собрать в Румынии информацию о военных учениях и помощи Украине. Участники сети попали в страну под видом украинских беженцев.

Об этом сказано в отчете Высшего совета национальной обороны Румынии, сообщает Digi24.

Как сказано в отчете, шпионы РФ внедрялись в ряды украинских беженцев, поскольку властям Румынии сложно было различить тех, кто бежит от войны и кто преследует другие цели.

Известно о попытках шпионской сети «получить чрезвычайно важные данные» о помощи, которую Румыния оказывала Украине. Также она хотела получить информацию о военных учениях в Румынии и войсках, размещенных на ее территории.

В отчете содержаться примеры кампании по дезинформации, в частности, о румынской армии и лидерах страны.

В Высшем совете национальной обороны Румынии отметили многие уязвимости, которым подверглась Румыния в результате деятельности российских шпионов. Среди них — увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи в Украину.