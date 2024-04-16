В фитнес-центре Минска клиентов «обрадовали» новостью: теперь на занятия нужна справка из поликлиники 6 16.04.2024, 22:21

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Так будет везде?

В одной из минских фитнес-студий клиентов предупредили, что держать асаны или стоять в планке скоро не получится без соответствующей справки из поликлиники. В студии сослались на новые вводные от Министерства спорта и туризма. «Онлайнер» проверил эту информацию и готовы успокоить зожников: записываться к врачу, скорее всего, не придется.

О том, что заниматься физкультурой теперь нельзя будет без справки из поликлиники, объявили в вайбер-группах фитнес-клуба. Там рекомендовали клиентам заняться этим вопросом до покупки абонемента на май.

На сайте в разделе «Правила посещения» поясняется, что это требование обосновано Постановлением Министерства спорта и туризма от 11 марта 2024 г. №9.

В главе 1 пункта 6 говорится, что:

«К занятиям физической культурой и спортом не допускаются физические лица, не представившие до начала этих занятий медицинскую справку о состоянии здоровья, оформленную в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. №92 „Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении Инструкции о порядке их заполнения“».

Подробных разъяснений от фитнес-клуба нам получить не удалось. Мы обзвонили другие центры и выяснили, что в некоторых из них о новом постановлении знают, но пока не вводили новые требования для клиентов.

Что говорят в Министерстве спорта и туризма?

Журналист дозвонилась в отдел физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси. Там пояснили, что в новом постановлении есть отсылка на нормативный акт Министерства здравоохранения, где написано, что справка нужна тем, кто занимается спортом и участвует в спортивных мероприятиях, а не просто занимается оздоровительной физкультурой.

— То есть правило брать справку коснется тех же категорий, что и раньше. Это специализированные детско-юношеские спортивные школы, оздоровительные спортивные центры (ФОК так называемые, где тренеры занимаются с детьми). Фитнес, пилатес, йога, аквааэробика, тренажерные залы — это мы не планируем трогать, — пояснили в ведомстве.

На следующей неделе специалисты Министерства спорта и туризма планируют опубликовать подробный комментарий на Etalonline.by о том, как правильно трактовать новое постановление.