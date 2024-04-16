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Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ

  • 16.04.2024, 22:38
Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ
Фото: David Ramos / Getty Images

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Болельщики «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов закидали автобус в игроками собственной команды различными предметами, перепутав его с автобусом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport.

Ответная встреча 1/4 финала началась в Барселоне в 22:00 по Минску 16 апреля.

Недалеко от стадиона каталонцев из-за дыма файеров, которые подожгли фанаты, не было понятно, чей автобус подъезжает. Болельщики «Барселоны» приняли автобус собственной команды за автобус ПСЖ и начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать ругательства.

Однако в итоге выяснилось, что в машине сидят футболисты «Барселоны». Автобус не пострадал.

В первой игре 1/4 финала каталонцы победили со счетом 3:2.

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