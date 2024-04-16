Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ
- 16.04.2024, 22:38
В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Болельщики «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов закидали автобус в игроками собственной команды различными предметами, перепутав его с автобусом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport.
Ответная встреча 1/4 финала началась в Барселоне в 22:00 по Минску 16 апреля.
Недалеко от стадиона каталонцев из-за дыма файеров, которые подожгли фанаты, не было понятно, чей автобус подъезжает. Болельщики «Барселоны» приняли автобус собственной команды за автобус ПСЖ и начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать ругательства.
Однако в итоге выяснилось, что в машине сидят футболисты «Барселоны». Автобус не пострадал.
В первой игре 1/4 финала каталонцы победили со счетом 3:2.