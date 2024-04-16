У помощника Лукашенко нашли три квартиры в Минске 1 16.04.2024, 23:31

Ранее он возглавлял личную охрану диктатора.

У помощника Лукашенко по общим вопросам Николая Латышенка «нашлись» три квартиры в Минске. Об этом пишет «Зеркало».

Ранее Латышенок возглавлял личную охрану Лукашенко. В 2020-м он выходил поговорить с протестующими возле резиденции Лукашенко.

Оказалось, что в его собственности числится следующая недвижимость:

— двушка на улице Воронянского (кирпичный дом улучшенной планировки, 1998 года постройки);

— огромная двушка на улице Красноармейской (элитный дом на берегу Свислочи);

— трёхкомнатная на улице Тышкевичей (правда, меньше двухкомнатной на Красноармейской).

Две первые квартиры — в центре Минска, третья — недалеко от метро.

А еще бережливый военный сохраняет за собой прописку в комнатке общежития управления делами диктатора.