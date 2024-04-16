У помощника Лукашенко нашли три квартиры в Минске

У помощника Лукашенко нашли три квартиры в Минске1
- 16.04.2024, 23:31
Ранее он возглавлял личную охрану диктатора.
У помощника Лукашенко по общим вопросам Николая Латышенка «нашлись» три квартиры в Минске. Об этом пишет «Зеркало».
Ранее Латышенок возглавлял личную охрану Лукашенко. В 2020-м он выходил поговорить с протестующими возле резиденции Лукашенко.
Оказалось, что в его собственности числится следующая недвижимость:
— двушка на улице Воронянского (кирпичный дом улучшенной планировки, 1998 года постройки);
— огромная двушка на улице Красноармейской (элитный дом на берегу Свислочи);
— трёхкомнатная на улице Тышкевичей (правда, меньше двухкомнатной на Красноармейской).
Две первые квартиры — в центре Минска, третья — недалеко от метро.
А еще бережливый военный сохраняет за собой прописку в комнатке общежития управления делами диктатора.