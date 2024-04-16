Байден продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США 16.04.2024, 23:46

Джо Байден

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На год.

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые связаны с Россией или ходят под ее флагом.

«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — говорится в уведомлении американского президента, направленном в конгресс США.

Запрет продлен в связи с продолжением войны в Украине. Впервые его ввели в апреле 2022 года.

Ограничение не распространяется на суда, которые перевозят «исходные материалы, специальные ядерные материалы и побочные ядерные продукты», если у США нет другого надежного поставщика. Заход связанных с Россией судов в американские порты также разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств.

Утверждая ограничение в 2022 году, американский президент объяснил, что оно позволит «лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом».