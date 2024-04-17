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ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы

  • 17.04.2024, 1:24
ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы

Финальное решение должен принять Комитет министров Совета Европы.

В среду, 16 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала вступление частично признанного Косово в Совет Европы.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Это решение поддержало абсолютное большинство депутатов.

За вступление Косово в Совет Европы проголосовал 171 депутат, против — 131, еще 29 воздержались. Зал ПАСЕ встретил решение аплодисментами.

Это голосование не завершает процедуру. Чтобы Косово стало членом организации, финальное решение должен принять Комитет министров Совета Европы двумя третями голосов. На предыдущих голосованиях в КМСЕ было необходимое количество голосов «за».

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