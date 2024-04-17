ВСУ восстановили позиции в районе Авдеевки 17.04.2024, 7:42

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Вооруженные силы Украины восстановили определенные позиции в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 апреля.

«Украинские войска недавно восстановили некоторые позиции к северо-западу и западу от Авдеевки, хотя неясно, является ли продвижение украинцев результатом недавних успешных украинских контратак», — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 10 и 15 апреля, украинские военные действуют в центре Первомайского, а еще одно видео от 15 апреля указывает на то, что ВСУ отвоевали часть территории к северу от населенного пункта Бердычи.

По информации российских источников, ВС РФ якобы продвинулись к трассе Т-0511 в Новокалиново, в центре Семеновки, к востоку от Новобахмутовки и в Нетайлово. Российский военкор заявил, что оккупанты якобы продвинулись на два километра в ширину и на 1,4 километра вглубь к северу от Бердичева. Однако аналитики не наблюдали визуальных доказательств этого.

Зато позиционные бои продолжались в районе Новокалиново, Степового, Очеретино, Бердычев, Семеновки, Уманского, Нетайлово и Первомайского.

Авдеевское направление: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные отбили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Нетайлово возле Авдеевки Донецкой области. Там россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей при поддержке авиации.

Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудары в районах Первомайского, Соловьева, Новобахмутовки, Александрополя. Тогда как около десяти сел и городов, в частности Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.