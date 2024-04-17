Пугачева и лилиПутин 2 Вадим Зайдман, kasparov.ru

17.04.2024, 7:59

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Глава Кремля глубоко уязвлен.

Я неоднократно с прискорбием писал о российских деятелях культуры, которые в советское время вели себя прилично, не занимались славословием партии и вождя, некоторые так просто создавали произведения подлинного, порой весьма критического, а не социалистического реализма – а в путинское время скурвились, выстроились в очередь в доверенные лица Путина, одобрили сначала аннексию Крыма с гибридной войной против Украины, а потом и полномасштабное вторжение. Имена, я думаю, называть не надо – у всех они на слуху и на памяти. Именно расчеловечение таких, в прошлом приличных людей более всего огорчило, вызвало досаду за них самих – в отличие от деятелей типа Михалкова, с которыми все давно было ясно, потому что никакой репутации у таких людей никогда не было («он веру принял бы любую, но только ту, за коей власть» (Е. Евтушенко)).

Тем больше ценишь каждого нескурвившегося, потому что их – наперечет. К таким штучным деятелям культуры, несомненно, относится Алла Пугачева. Хоть кто-то удержался от подлого поведения в подлое путинское время! Мне отрадно, что не разочаровала именно она, единственная, которую я отличал из всего сонма артистов советской эстрады, единственная, кого я мог слушать, единственная, которая не пела «патриотических» песен и была камертоном вкуса на эстраде.

Вот как-то она смогла так себя поставить, чтобы в то насквозь заидеологизированное время на заполненной патриотическими песнями советской эстраде не спеть НИ ОДНОЙ такого рода песни. – Когда вокруг звучало: «И Ленин – такой молодой, и юный Октябрь впереди!», «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» и тому подобная хрень.

Ну вот не было у нее в репертуаре таких песен. – И при такой независимой позиции она умудрялась быть не только самой популярной, но и самой востребованной на советской эстраде певицей. Приходилось, очевидно, партийному начальству, ввиду ее бешеной популярности, мириться с ее вызывающей аполитичностью. А по-другому и быть не могло, когда на ее фоне сам Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев выглядел мелким политическим деятелем.

Но я выделял ее из всех прочих артистов советского «шоу-бизнеса» не только за независимость позиции, за то, что всячески чуралась соцреализма.

В своей статье о Владимире Высоцком я пытался объяснить, чем он произвел на меня оглоушивающее впечатление, когда мне посчастливилось побывать на его концерте в школьном еще возрасте, когда оценить в полной мере содержание и «оппозиционность» его песен я еще не мог:

«Что же это такое было – ведь фрондерского смысла многих его песен я тогда еще не понимал. Впечатление произвела манера выступления, отсутствие пафоса, раскованность, откровенность со зрителями, то, чего я не привык видеть ни на других концертах, ни тем более на экране телевизора. Мужественность – вместо сюсюканья со зрителем. Разговор с публикой на равных, а не как с дебилами, до которых снизошел великий артист. Сравните, например, с манерой и особенно слащавой будкой Льва Лещенко, Софией Ротару – «ты, я, он, она – вместе целая страна!» – и вам сразу станет понятно, о чем я. Очевидно, именно это – его непохожесть на то, к чему мы так привыкли в коммунистической стране, – и впечатлила более всего».

При всей, конечно, разности Высоцкого и Пугачевой, об Алле Борисовне можно сказать примерно то же самое. Подкупала естественная и раскованная манера поведения на сцене – тем более на контрасте с другими исполнителями. Типа будки того же Лещенко – символом пошлости советской эстрады.

Путин, как известно, очень ценит поддержку его и его политики культурными работниками. Чем популярнее творческая личность – тем более ему льстит поддержка такого человека. Представляю, как он уязвлен «предательством» именно Пугачевой – этот крошка Цахес, лилиПутин, выглядящий лилиПутиным не то что на фоне Пугачевой – но даже на фоне Брежнева.

«Властитель слабый и лукавый, // Плешивый щеголь, враг труда, // Нечаянно пригретый славой…» – как гениально два века назад предвосхитил и описал Путина «наше всё».

ЛилиПутин – не то что мелкий, а невидимый даже в микроскоп политический деятель продолжающейся по сей день эпохи Аллы Борисовны Пугачевой.

Женщина, которая не поет Путину.

Вадим Зайдман, kasparov.ru