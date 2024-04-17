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«Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе пробился в плей-офф НХЛ

  • 17.04.2024, 8:54
«Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе пробился в плей-офф НХЛ

Белорусский хоккеист стал шестым бомбардиром команды.

«Вашингтон Кэпиталз», в составе которого выступает 23-летний белорусский нападающий Алексей Протас, обеспечил себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Это стало ясно после победы над «Филадельфией Флайерз» — 2:1, сообщает сайт НХЛ.

«Вашингтон» уже провел все 82 матча регулярного чемпионата и занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичники» набрали 91 очко.

В нынешнем сезоне Алексей Протас провел за «Вашингтон» 78 матчей. Статистика белоруса: 29 (6+23) очков, -3 по системе «плюс/минус», 113 бросков, восемь минут штрафа и 13 минут 44 секунды игрового времени в среднем за матч. Протас стал шестым бомбардиром в своем клубе.

В январе этого года наш нападающий подписал новый пятилетний контракт с «Кэпиталз».

В 1/8 финала плей-офф команда Алексея сыграет до четырех побед против «Нью-Йорк Рейнджерс». Для Протаса матчи на выбывание в НХЛ станут первым таким опытом в карьере.

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