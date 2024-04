В Турции испытали новую крылатую ракету от Baykar

Türk Havacılığının Altın Çağı 🏅



Kanatlarımızın altındaki güç!



Bayraktar #KEMANKEŞ 2 🏹🚀



The Golden Age of Turkish Aviation 🏅



The power beneath our wings!#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/FmAe4KIWpP