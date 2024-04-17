Певица Манижа попала под запрет в Беларуси 17.04.2024, 9:23

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В чем причина?

Певицу Манижу лишили больших концертов, а также перестали звать на фестивали после ее видеообращения по поводу жесткого задержания подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, артистка рассказала, что, кроме России, она получает отказы из Беларуси и Казахстана.

«Остались лишь корпоративы за 1,5 млн рублей», — отмечает телеграм-канал.

Напомним, что певица выступила против буллинга граждан Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле» и назвала бесчеловечным жесткое задержание подозреваемых, отметив, что это была «публичная пытка». В комментариях к посту певица Алла Пугачева попросила прощения у Манижи, которая сама родом из Таджикистана.

Когда появились кадры задержанных, правозащитники тоже назвали это «демонстративными пытками» и «методом запугивания людей». У некоторых обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокусе» были распухшие и в синяках лица, у одного из них — отрезано ухо и выбит глаз.