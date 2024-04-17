Продавец машины обманул: смириться или собирать деньги на ремонт? 17.04.2024, 10:01

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История пенсионера из Минска.

«Не бита, не крашена, тачка – огонь!» Подобные выражения часто фигурируют, когда речь идет о покупке автомобиля. Но на практике за этими словами стоит примитивный обман, прикрытый внешним лоском.

Пенсионер из Минска обратился в редакцию abw.by с наболевшей проблемой: три месяца назад он приобрел автомобиль, но ездить на нем пока не может, т.к. машина требует дорогостоящего ремонта.

Вот что рассказал Николай Станиславович: «Автомобиль по объявлениям выбирали вместе с сыном. В интернете нашли предложение о продаже Ford Galaxy 2005 года выпуска. Машина, как говорится, в возрасте, но по описанию она полностью прошла ТО и не имеет никаких проблем.

При встрече с продавцом мы осмотрели машину. Оказалось, она была перекрашена, но довольно качественно. Для почти двадцатилетней машины это нормальное явление.

Под капотом все чисто и аккуратно: было заметно, что хозяин авто за ней следил должным образом. У сына возникла идея загнать машину на СТО, чтобы осмотреть на яме, но продавец сказал, что времени у него сейчас нет: мол, не хотите – не берите, по такой цене завтра заберут другие.

Машина устраивала, для поездок на дачу и с дачи вариант неплохой. В общем, купили, в ГАИ оформили. Номера я получил и стал готовиться к дачному сезону.

После двух месяцев эксплуатации автомобиля я заметил, что на защите двигателя есть капли антифриза, причем в значительном количестве. Это меня насторожило. На СТО машину осмотрели на подъемнике и показали, что блок неаккуратно заклеен холодной сваркой. Выход, со слов сотрудника СТО, был один: замена блока. Удовольствие не из дешевых, а для меня, пенсионера, так тем более.

Считаю, что продавец машины об этом знал, просто на скорую руку по принципу «тяп-ляп» подшаманил все и выставил на продажу. Позвонил ему, предложил сделать ремонт 50/50 по расходам, на что он высказался в грубой форме: «Два месяца отъездили, и еще хватает совести мне звонить, беспокоить». И бросил трубку.

Что мне сейчас делать, посоветуйте. Или смириться и собирать деньги на ремонт?»

Юридическая сторона вопроса

В данном случае мы имеем сделку между двумя физическими лицами, которая не регулируется законом о защите прав потребителей, о котором так любят говорить в похожих ситуациях. Здесь следует говорить только о положениях Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – кодекс).

Договор зарегистрировали в ГАИ, как того требует Указ №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», и, в соответствии с ч. 2 ст. 224 кодекса, Николай Станиславович стал полноправным собственником автомобиля.

Договор можно расторгнуть двумя способами: по соглашению сторон или через суд. Поскольку первый вариант в нашей ситуации отпал, речь будем вести о варианте №2 – через суд.

Так вот, через суд договор можно расторгнуть в случае существенного нарушения условий договора другой стороной, т.е. предыдущим собственником машины.

Существенным признается нарушение договора, если оно повлекло для покупателя такой ущерб, при котором он в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении договора. Простыми словами, Николай Станиславович рассчитывал на машине ездить, а по факту имеет поломанный автомобиль с перспективой дорогостоящего ремонта. Но есть нюанс: он на ней все же ездил целых два месяца после покупки. А машина, мягко говоря, не новая. Поломки для нее – это лишь вопрос времени.

Особенность гражданского процесса в судах состоит в том, что каждая из сторон должна самостоятельно доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. Да, можно в суд подать иск о расторжении договора, госпошлину заплатить. Но дальше что? Как доказать, что покупатель знал и обманул? Вот если бы Николай Станиславович домой на купленной машине не доехал, она сломалась по дороге, тогда другой случай. Тут перспектива выиграть суд и вернуть деньги просматривается.

В законодательстве есть еще такое понятие, как недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы (ст. 179–180 ГК РБ), но применить их к нашей ситуации крайне проблематично. Увы, но старые машины часто влекут за собой новые проблемы. Так что, скорее всего, придется Николаю Станиславовичу ремонтировать автомобиль самостоятельно. Или продавать его в таком виде со значительным дисконтом.