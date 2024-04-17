«Это провоцирует россиян» 17.04.2024, 10:15

Иван Ступак

Офицер СБУ рассказал, как закрыть «окно возможностей» для Кремля.

Палата представителей США до сих пор не проголосовала за помощь Украине. Российские оккупанты пользуются этим и могут усиливать наступление на фронте, потому что видят в этой ситуации «окно возможностей».

Об этом «24 Каналу» заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил один из вариантов, который может ускорить принятие помощи Украине от Штатов.

«Это промедление, не голосование в нижней палате американского парламента за помощь Украине уже почти семь месяцев провоцирует россиян. Они действительно видят в этом «окно возможностей». Они понимают, что надо давить сейчас, потому что еще есть возможность», – сказал он.

Один из вариантов

Иван Ступак отметил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намерен разделить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Поэтому даже если за помощь проголосуют, то этот законопроект снова должен будет пойти в Сенат США и быть повторно проголосованным.

Ранее Республиканская партия требовала прежде всего пересмотра миграционной политики США, решения проблем границы с Мексикой. Белый дом пошел на уступки. Однако за помощь Украине так и не проголосовали.

Экс-сотрудник СБУ назвал один из вариантов, который может побудить американских конгрессменов рассмотреть вопрос помощи Украине быстрее и более тщательно, под новым углом. Например, если наше государство подчеркнет, что эта помощь нужна именно для стабилизации фронта.

«Когда Украина выразит позицию, что эта помощь нужна Украине для стабилизации фронта. Ни о каком контрнаступлении не говорится. Нужна, чтобы остановить россиян, обессилить их, чтобы они не имели ресурса продвигаться вперед. А дальше мы будем согласовывать с американскими партнерами, что делать дальше. Также говорить, что мы готовы брать в долг», – считает Ступак.