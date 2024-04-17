Ночь хоттабычей5
- Александр Невзоров
- 17.04.2024, 10:44
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Лопнул козырной пузырь путинской пропаганды.
Окончательно лопнул козырной пузырь русской пропаганды.
Скабеевы долго убеждали Россию в том, что «война идет не с Украиной, а со всем НАТО»; в том что окопные орки путина сражаются с 31 страной мира.
Эта байка долго работала возбудителем, если не масс, то самих пропагандистов.
Бедолаги доводили себя до базедовой болезни и выделяли литры пены.
Все уверовали в «битву с самим НАТО» и
были в упоении. Токсикоз державного величия существенно обострился.
А сами окопные орки раздувались от важности.
Позоры русского фронта и бессилие армии сами собой списались на «грандиозность и всесилие» врага.
И тут случилась «ночь хоттабычей». Ночь доступно объяснила как выглядит «битва с НАТО». Причем, даже не со всем Альянсом, а с его малой частью.
И стало ясно, что «грандиозную армию» РФ уже два года возит мордой по столу одна лишь Украина.
Практически без всякой помощи и реальной поддержки.
Да, ее баюкают словесами и подкидывают «железо» разной степени б/ушности. Но хребет путинской орде она надломила сама.
И сама порвала орков под Киевом и затолкала до «линии Суровикина».
А вот реальная и честная, истинная помощь НАТО - завершила бы эту войну за пару часов.
Александр Невзоров, «Телеграм»