Ночь хоттабычей 5 Александр Невзоров

17.04.2024, 10:44

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Лопнул козырной пузырь путинской пропаганды.

Окончательно лопнул козырной пузырь русской пропаганды.

Скабеевы долго убеждали Россию в том, что «война идет не с Украиной, а со всем НАТО»; в том что окопные орки путина сражаются с 31 страной мира.

Эта байка долго работала возбудителем, если не масс, то самих пропагандистов.

Бедолаги доводили себя до базедовой болезни и выделяли литры пены.

Все уверовали в «битву с самим НАТО» и

были в упоении. Токсикоз державного величия существенно обострился.

А сами окопные орки раздувались от важности.

Позоры русского фронта и бессилие армии сами собой списались на «грандиозность и всесилие» врага.

И тут случилась «ночь хоттабычей». Ночь доступно объяснила как выглядит «битва с НАТО». Причем, даже не со всем Альянсом, а с его малой частью.

И стало ясно, что «грандиозную армию» РФ уже два года возит мордой по столу одна лишь Украина.

Практически без всякой помощи и реальной поддержки.

Да, ее баюкают словесами и подкидывают «железо» разной степени б/ушности. Но хребет путинской орде она надломила сама.

И сама порвала орков под Киевом и затолкала до «линии Суровикина».

А вот реальная и честная, истинная помощь НАТО - завершила бы эту войну за пару часов.

Александр Невзоров, «Телеграм»