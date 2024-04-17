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9+80=87: исправьте ошибку, передвинув только одну спичку

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  • 17.04.2024, 10:45
  • 6,944
9+80=87: исправьте ошибку, передвинув только одну спичку

За пять секунд справятся люди, чей IQ выше 130.

Задачка для школьников младших классов, которая может помочь проверить ваш интеллект и скорость мышления, пишет «Вокруг света».

Посмотрите на картинку ниже: ошибку здесь сможет заметить каждый, но далеко не у всех получится переместить только 1 спичку, чтобы уравнение стало верным, а вы сможете?

Для того чтобы решать задачу было проще, вы можете найти коробок спичек и выложить аналогичную картину перед собой, чтобы передвигать спички и сразу видеть результат. А если хотите развивать пространственное мышление и визуализацию, то от таких помощников лучше отказаться.

Из какого числа или знака надо переложить одну спичку, чтобы равенство было верным?

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