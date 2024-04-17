По приказу Кадырова оккупанты гонят на фронт наркоманов из Чечни 17.04.2024, 10:53

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Эксперты раскрыли подробности.

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери на войне в Украине, а кремлевская машина пытается своевременно пополнять запасы «пушечного мяса». В этой связи захватчики уже пополняют свои ряды наркозависимыми из Чечни.

Причем происходит это по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

После значительных потерь российская призывная кампания и набор контрактников среди заключенных и вагнеровцев исчерпали свои ресурсы. В связи с этим террористический режим в России предпринимает различные меры по пополнению штатов штурмовых батальонов.

Особое внимание уделяется тем группам населения, потери среди которых не оказывают большого социального влияния в самой РФ.

К примеру, в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков. Есть известный конкретный случай, когда мужчина средних лет был принудительно отправлен на войну за употребление марихуаны, и через три месяца его тело было возвращено семье. Людей с зависимостями также отправляют воевать по устному приказу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, известно о случае, когда Верховный суд Чечни отменил приговор местному жителю Рахиму Сайдарханову, получившему три года в тюрьме за хранение наркотиков. Один из аргументов защиты было его участие в войне против Украины. В целом, пересмотр «наркоманских» дел участников так называемого «СВО» стал достаточно распространенным в России.