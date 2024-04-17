Егор Сидоров оформил хет-трик в третьем матче второго раунда плей-офф WHL 17.04.2024, 12:16

Егор Сидоров

Фото: Getty Images

Третий гол белорусского хоккеиста оказался победным.

«Саскатун» в гостях победил «Ред-Дир» – 8:5 (3:2, 3:2, 2:1) в третьем матче второго раунда плей-офф юниорской Западной хоккейной лиги (WHL).

Белорусский нападающий «Саскатуна» Егор Сидоров забросил три шайбы – на 8-й минуте (3:1), на 29-й (5:3) и на 39-й (6:4). Его третий гол оказался в итоге победным. Форвард набрал 3 (3+0) очка, исполнил 6 бросков, закончил встречу с показателем полезности «0» и стал первой звездой матча, сообщает hockey.by.

В 8 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф Сидоров набрал 9 (7+2) очков при 8 минутах штрафа и показателе полезности «+3». Он – второй бомбардир и лучший снайпер команды. В споре снайперов всего розыгрыша плей-офф WHL белорус с 7 голами занимает второе место.

«Саскатун» лидирует в серии с «Ред-Дир Ребельс» со счетом 3-0 (4:1, 2:1 ОТ, 8:5) и находится в шаге от выхода в полуфинал.