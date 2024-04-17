Врач назвал три лучших ореха для здоровья мозга 1 17.04.2024, 12:58

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Они улучшают память, настроение и концентрацию.

На здоровье вашего мозга влияет множество факторов, но одним из наиболее важных является ваша диета. Существует много вкусных, богатых питательными веществами суперпродуктов, которые можно добавить в тарелку для более здорового мозга. Если вы жаждете перекуса, полезного для мозга, один из лучших вариантов - орехи.

Однако какие из них лучше всего подходят для мозга? Чтобы это выяснить, издание She Finds обратилось к доктору медицинских наук и диетологу Нахиду Али. Он рассказал, что грецкие орехи, миндаль и кешью - просто суперзвезды, когда дело доходит до улучшения когнитивных функций.

Польза грецких орехов

Во главе рекомендаций доктора Али стоят грецкие орехи. Он объясняет: «Эти уникальные морщинистые орехи являются отличным источником альфа-линоленовой кислоты, типа жирных кислот омега-3, имеющих решающее значение для неврологического и сердечно-сосудистого здоровья».

Омега-3 играет ключевую роль в построении и восстановлении мембран клеток головного мозга, способствуя созданию новых нервных путей, которые улучшают память и когнитивные функции.

Кроме того, грецкие орехи богаты полифенолами-антиоксидантами, которые могут улучшить когнитивные функции, концентрацию внимания и регуляцию настроения за счет увеличения количества сигнальных молекул в мозге.

Миндаль - польза для мозга

Далее идет миндаль, богатый витамином Е - мощным антиоксидантом, который борется с окислительным стрессом в мозге. Доктор Али подчеркивает: «Высокое содержание витамина Е также повышает пластичность и регенерацию нейронов головного мозга, формируя новые нейронные связи для более четкого запоминания и более быстрой скорости обработки информации».

Более того, миндаль является постоянным источником белка и клетчатки, обеспечивая постоянный уровень энергии, который идеально подходит для поддержания концентрации внимания без резких скачков сахара в крови.

Кешью - польза для мозга

Когда требуется быстрый умственный подъем, кешью - лучший выбор. «Эти изогнутые почки, наполненные цинком, магнием и медью, помогают синтезировать дофамин - нейромедиатор, управляющий мотивацией, продуктивностью и внимательностью», - говорит доктор Али.

Достаточное количество цинка также жизненно важно для сохранения обоняния, которое неразрывно связано с формированием памяти.

Включив эти богатые питательными веществами орехи в сбалансированную диету, богатую антиоксидантами, вы сможете сохранить остроту своего мозга на долгие годы.