«Это был шок, $49 за недоставку» 5 17.04.2024, 13:31

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Почему за возврат посылки просят в разы больше ее самой?

В редакцию Onlíner обратился читатель Денис. Он отправил коробку конфет в Китай, заплатил за это 66 рублей. Посылку не доставили, а чтобы забрать конфеты назад, ему нужно заплатить еще больше — 92 рубля. Спросили у «Белпочты», в чем тут дело.

Все было так: середина января, близится китайский Новый год. Денис покупает новогоднюю коробку конфет «Коммунарка» примерно за 40 рублей и отправляет ее своей знакомой в Китай. По его словам, заполняет бумаги по инструкции сотрудника, все проверяют несколько раз. Доставка обходится в 66 рублей. Спустя пару месяцев, 3 апреля, посылка возвращается обратно. Читатель говорит, что никаких уведомлений ни он, ни знакомая в Китае не получали. Чтобы забрать посылку обратно, нужно оплатить обратную пересылку — 92 рубля.

— Это был шок, 160 рублей за недоставку. Посылку я, конечно, не забрал, такие дорогие конфеты мне не нужны.

В пресс-службе «Белпочты» пояснили, что в международных почтовых отправлениях отправитель оплачивает пересылку из Беларуси в страну назначения в соответствии с тарифами, действующими на момент отправки. А вернуться посылка может уже по другому тарифу.