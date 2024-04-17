The Sun: Украина нанесла удар по военному аэродрому в Крыму ракетами ATACMS 1 17.04.2024, 14:02

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Стало известно, что уничтожено.

Силы обороны Украины использовали для удара по аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крымского полуострова американские ракеты ATACMS. Об этом пишет британская газета The Sun 17 апреля.

Сообщается, что Украина осуществила атаку на один из ключевых военных аэродромов ВС РФ в Крыму. В публикации говорится, что в результате удара были уничтожены склады боеприпасов российской армии.

По данным издания, для нанесения удара украинские силы использовали ракеты большой дальности американского производства ATACMS.

Журналисты также упомянули о том, что на аэродроме в Джанкое россияне хранят некоторые «ценные вертолеты», а также ракетные комплексы С-300 и С-400.

Напомним, в ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму вблизи Джанкоя было слышно несколько громких взрывов. Местные Telegram-каналы сообщили о большом пожаре вблизи военного аэродрома. В сети также появились соответствующие видео.

По данным онлайн-карты пожаров Fire Information for Resource Managament System (FIRMS), созданной на основе данных спутников NASA, на территории аэродрома в Джанкое произошли масштабные пожары в шести точках.

Предыдущая массированная атака на аэродром в Джанкое произошла в ночь на 24 ноября прошлого года. По словам представителей оккупационной администрации, объект подвергся удару дронов.