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Стало известно, когда в Минске откроются кинотеатры «Победа» и «Москва»

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  • 17.04.2024, 19:04
Стало известно, когда в Минске откроются кинотеатры «Победа» и «Москва»

Кинотеатры закрыты на реконструкцию.

Реконструкцию кинотеатра «Победа» в Минске планируют завершить к 3 июля, кинотеатра «Москва» — до конца года. Об этом рассказал на встрече с учащимися и преподавателями Лингвогуманиторного колледжа МГЛУ председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает БелТА.

Владимир Кухарев рассказал, что в кинотеатрах установят новое оборудование, будут созданы комфортные условия для отдыха. Также там откроются точки общественного питания.

Кроме того, в городе планируется открывать площадки, где могли бы собираться молодые люди, проводить мероприятия по интересам. Сейчас рассматриваются такие предложения.

Местом притяжения молодежи станет и стадион «Трактор», который находится на реконструкции. После открытия спортивного объекта там регулярно будут проводиться развлекательные программы с приглашением диджеев, популярных молодых артистов. Отдельное помещение выделено как коворкинг, современное пространство.

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