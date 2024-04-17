Стало известно, когда в Минске откроются кинотеатры «Победа» и «Москва» 2 17.04.2024, 19:04

Кинотеатры закрыты на реконструкцию.

Реконструкцию кинотеатра «Победа» в Минске планируют завершить к 3 июля, кинотеатра «Москва» — до конца года. Об этом рассказал на встрече с учащимися и преподавателями Лингвогуманиторного колледжа МГЛУ председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает БелТА.

Владимир Кухарев рассказал, что в кинотеатрах установят новое оборудование, будут созданы комфортные условия для отдыха. Также там откроются точки общественного питания.

Кроме того, в городе планируется открывать площадки, где могли бы собираться молодые люди, проводить мероприятия по интересам. Сейчас рассматриваются такие предложения.

Местом притяжения молодежи станет и стадион «Трактор», который находится на реконструкции. После открытия спортивного объекта там регулярно будут проводиться развлекательные программы с приглашением диджеев, популярных молодых артистов. Отдельное помещение выделено как коворкинг, современное пространство.